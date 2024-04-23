الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الثلاثاء 23/ 4/ 2024

بدء زيارة أمير الكويت للأردن اليوم

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الثلاثاء، 23-04-2024 06:21 ص

وفيات الثلاثاء 23/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


زيد محمد هشام محمد القواسمي
شربل فوزي سلامة سماوي
اسماعيل موسى النجار
محمود حمدان حسين العجورياضافة اعلان

خوله عبد الرحمن محمد عياش الدوايمة

حمد سلمان الحجاوي
محمد فرحان دهبيش العودات
ماجد احمد النبراوي
سميحه يوسف ابراهيم عمايرة
سامية حميل مطلق النسور

يوسف سلمان الجماعين
الطيب احمد الزويري
حمزة زياد الصقر
حنان توفيق ستيتيه
احمد إبراهيم شقبوعه

عبدالفتاح علي سليمان الرمامنة
موسى حسين الغلبان
سعيد عبد محمد حمدان
حسين علي متاينة

صالح مصطفى عبداللطيف ابوزينة
يوسف ابراهيم حسن السدودي
نايف محمد القطامين
فداء مفلح عبد العزيز التوم
صفيه محمد يوسف هماش


انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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