وفيات الثلاثاء 25/ 6/ 2024

بلال عبدالفتاح محمد الكايد ابوهزيم
عبدالله عبد سليمان النجداوي
امنه عبدالقادر البشتلي اضافة اعلان
امين حسن حموده الكنش
محمود ماجد حميدان
سليمان جلال شحاده
محمد حسن صبري زيد النبالي
جميلة محمد احمد عبدالعال
سلامة حنا سلامة الكرادشة
عبدالعزيز صالح عوض الله الياسوري
ابراهيم سالم محمد القريناوي
منتصر محمد علي الغرايبة
محمد خليل ابراهيم حمدان
فاطمة عبدالفتاح الزعاترة
عواد حسين فرحان الحسامي
احمد سليمان مناحي البنيان الدعجة
زريفة نزال المومني
إبراهيم محمد ارشيد الجبور بني صخر
عائشه محمد احمد الخليف المناصير
سلوى أحمد إسماعيل بلوخ
انا لله و انا اليه راجعون