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الثلاثاء، 26-12-2023 06:09 ص

وفيات الثلاثاء 26/ 12/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


معتصم سميح عبدالعزيز ماتاني 
 غادة جميل بكري 
 جليلة عواد دبابنه 

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 مرام عبدالقادر محمد ناصرية 
 محمود ذياب سليمان ابو الحلو 
 محمد سالم فياض الرحاحلة 


 سعيد يوسف عبد القادر حمدان 
 صالح خليفه الرفاعي 
 عايدة احمد العبد الصباح 


 رسميه فالح التميمي 
 سمير عبدالقادر المعاني 
 هايل حمدان البشير 


 عبدالله ربيع خلف فلاح العليمات 
 محمد عوض السرساوي 
 يسر عبدالجليل الشيخ 
 كوكب صالح احمد ابو طربوش 


 زهيرة كريم قطيش الجهران 
 يزن شفيق حسين الهباهبة 
 أحمد سلامة محمد ابو محيسن 
 فاطمة حسين محمد عميرة


 هبة الله عيسى ابوزيد 
 احمد تيسير عبد القادر ارشيدات العبادي 
 عبداللطيف عبدالكريم الداودية 
انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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