وفيات الثلاثاء 26/ 12/ 2023

معتصم سميح عبدالعزيز ماتاني
غادة جميل بكري
جليلة عواد دبابنه
مرام عبدالقادر محمد ناصرية
محمود ذياب سليمان ابو الحلو
محمد سالم فياض الرحاحلة
سعيد يوسف عبد القادر حمدان
صالح خليفه الرفاعي
عايدة احمد العبد الصباح
رسميه فالح التميمي
سمير عبدالقادر المعاني
هايل حمدان البشير
عبدالله ربيع خلف فلاح العليمات
محمد عوض السرساوي
يسر عبدالجليل الشيخ
كوكب صالح احمد ابو طربوش
زهيرة كريم قطيش الجهران
يزن شفيق حسين الهباهبة
أحمد سلامة محمد ابو محيسن
فاطمة حسين محمد عميرة
هبة الله عيسى ابوزيد
احمد تيسير عبد القادر ارشيدات العبادي
عبداللطيف عبدالكريم الداودية
انا لله و انا اليه راجعون