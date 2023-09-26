الثلاثاء 26-09-2023
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الثلاثاء، 26-09-2023 06:08 ص

وفيات الثلاثاء 26/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


زكيه مصطفى الصعيدي
محمود عبد اللطيف عويضة
ثريا أحمد طه الجلامنه


سليمان حمد الصانع
ماري سو دحدح / الموملجين
عائشة عبد المعطي الحوامدة

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سلطان فهيد صالح أبو زيد
محمد عبدالحفيظ طلب المهيرات
محمد موسى ارسلان حتوقي
جمال محمد سليم الحداد المسلماني


عدنان محمد عمر الملكاوي
علي فرحان عبدالرحمن ابو زيتون
فاطمة عوض القيشاوي


زياد لويس عودة الله الزوايدة
اماني البشيتي
نجاح عطا شاهين شهوان


عرفت الصباغ
محمد عبد الباسط إبراهيم الرواجيح
 تحسين حسني يوسف عواد 
 عبدالسلام احمد عبدالله فريحات 


 نوال محمد اللبابدة الوخيان 
كمال توفيق طعمة النمري


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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