وفيات الثلاثاء 26/ 9/ 2023

زكيه مصطفى الصعيدي
محمود عبد اللطيف عويضة
ثريا أحمد طه الجلامنه
سليمان حمد الصانع
ماري سو دحدح / الموملجين
عائشة عبد المعطي الحوامدة
سلطان فهيد صالح أبو زيد
محمد عبدالحفيظ طلب المهيرات
محمد موسى ارسلان حتوقي
جمال محمد سليم الحداد المسلماني
عدنان محمد عمر الملكاوي
علي فرحان عبدالرحمن ابو زيتون
فاطمة عوض القيشاوي
زياد لويس عودة الله الزوايدة
اماني البشيتي
نجاح عطا شاهين شهوان
عرفت الصباغ
محمد عبد الباسط إبراهيم الرواجيح
تحسين حسني يوسف عواد
عبدالسلام احمد عبدالله فريحات
نوال محمد اللبابدة الوخيان
كمال توفيق طعمة النمري
انا لله و انا اليه راجعون