الثلاثاء 27-02-2024
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وفيات الثلاثاء 27/ 2/ 2024

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الثلاثاء، 27-02-2024 06:29 ص

وفيات الثلاثاء 27/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


عيسى مصطفى الحوباني
عاصم محمد خالد جبرين
فاطمة أنور أحمد حلوة
جميلة محمد عبد الفتاح البرق
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هلال احمد ابورمح
سوزان عزت الخطيب

مهيبة صليبا الخوري سلامة الحدادين
جميل محمد الظاهر
حسين سليمان عليان جبر
نعمة مصطفى الدباس

جهاد محمود قويدر الشاكوش
يوسف احمد عثمان ظاظا
رجاء محمد الصمادي
مريم ذيب مسلم استيتي

زهدي سليمان العايدي
عائشة عبود عبدالله الشبيل العموش
ماجد حسن ناجي حسن الحاج
سلامه محمد ابو صهيبان البلوي
سكينة الريماوي العالم

سعيد حماد الراعي
مريم ابراهيم محمد علي صبيح
 أمينة علي عبدالله صالح
 الماظة محمود خليل العزة 
 رومي محمد محمود الملكاوي 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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