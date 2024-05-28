وفيات الثلاثاء 28 /5 / 2024

محمد فتحي حسين زايد الكسواني
صبحي محمد ابو شهاب
محمد مصطفى الهيبة اضافة اعلان
يحيى فؤاد ابو عوض
احمد عطوة الرقب
جوهر صبحي فريتخ
مجدي محمد ماجد عيد الدويك
دولامه وليد الشرفاء
باسمه عبدالرحمن بشير الشيخ ياسين
سلطان عايد رمضان العنزي
ندى محمد نور جباره عويمر
غالب جادو الصلخدي
منال عبدالحليم إسماعيل أبو عواد
يسرى محمد خليل بيوض
عادل شاكر عبد الجبار الجعبة
سناء سعيد عبدالرحمن هارون
عبدالرحمن محمد سالم الرفوع
فخري عبدالعزيز عوض
باسم رامي باسم العجل
هيا أحمد إلياس شواش
شابو اسحق جبرا بسو
نلي جبور يعقوب سلوم
تحفة عيسى موسى البلة
انا لله و انا اليه راجعون