الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 28-05-2024 06:05 ص

وفيات الثلاثاء 28 /5 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


محمد فتحي حسين زايد الكسواني 
 صبحي محمد ابو شهاب 
 محمد مصطفى الهيبة اضافة اعلان

 يحيى فؤاد ابو عوض 
 احمد عطوة الرقب 

 جوهر صبحي فريتخ 
 مجدي محمد ماجد عيد الدويك 
دولامه وليد الشرفاء 
 باسمه عبدالرحمن بشير الشيخ ياسين 
 سلطان عايد رمضان العنزي 

 ندى محمد نور جباره عويمر 
 غالب جادو الصلخدي 
 منال عبدالحليم إسماعيل أبو عواد 
 يسرى محمد خليل بيوض 
 عادل شاكر عبد الجبار الجعبة 
سناء سعيد عبدالرحمن هارون 




 عبدالرحمن محمد سالم الرفوع 
 فخري عبدالعزيز عوض 
 باسم رامي باسم العجل 
 هيا أحمد إلياس شواش 
 شابو اسحق جبرا بسو




 نلي جبور يعقوب سلوم 
 تحفة عيسى موسى البلة 
انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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