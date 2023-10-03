وفيات الثلاثاء 3/ 10/ 2023

هنري جليل حنا دبابنة
فليحة سعد فلاح العايد
ثلجية علي سالم الرمحي
احمد محيسن ابوسويلم
مزين مرتضى غيث
ديبة محمد عبدالقادر ابو غالي
فايز موس عايد حتر
حنان عبدالسلام الميساوي
متري عبد متري الجدع
فهد نجيب سليم حداد
عبدالحميد شاكر ابو عرابي العدوان
هناء عاطف محمد شموط
حسن حسان احمد حساسنة
فواز محمد فلاح الطيب
نعيم يوسف حسن عيده
مصطفى سائد ابوبكر
سهاد حسني ابوغوش
حاتم رشاد شاهين
سارة بديع عزالدين مسودي
فيروز يوسف سعيد منصور
نادرة احمد حسن الزعبي
نجيب قاسم محمد المومني
محمود عيسى عبدالمحسن العتوم
ماجد صالح الوقفي
مريم عايد الهواوشة
كمايل عبيد سالم الجرايدة المشاقبة
انا لله و انا اليه راجعون