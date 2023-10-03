الثلاثاء 03-10-2023
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الثلاثاء، 03-10-2023 06:01 ص

وفيات الثلاثاء 3/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


هنري جليل حنا دبابنة
فليحة سعد فلاح العايد
ثلجية علي سالم الرمحي


احمد محيسن ابوسويلم
مزين مرتضى غيث
ديبة محمد عبدالقادر ابو غالي

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فايز موس عايد حتر
حنان عبدالسلام الميساوي
متري عبد متري الجدع


فهد نجيب سليم حداد
عبدالحميد شاكر ابو عرابي العدوان
هناء عاطف محمد شموط
حسن حسان احمد حساسنة


فواز محمد فلاح الطيب
نعيم يوسف حسن عيده
مصطفى سائد ابوبكر
سهاد حسني ابوغوش


حاتم رشاد شاهين
سارة بديع عزالدين مسودي
فيروز يوسف سعيد منصور
 نادرة احمد حسن الزعبي 


 نجيب قاسم محمد المومني 
 محمود عيسى عبدالمحسن العتوم 
 ماجد صالح الوقفي 
 مريم عايد الهواوشة 
 كمايل عبيد سالم الجرايدة المشاقبة 


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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