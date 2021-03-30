الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
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ضبط 72 مخالفا للحجر المنزلي

الكويت.. مجلس الأمة يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض

تنويه هام من وزارة الصحة لمن اصيب بكورونا بعد تلقي الجرعة الاولى من المطعوم

الدفاع المدني يخمد حريق كرفانين داخل مخيم الازرق

نقابة المحروقات : نطالب بتثبيت الأسعار والسماح للمحطات بالعمل بعد الحظر

برنامج الوكيل يُعيد البهجة للمستمعين بحلقة اليوم رغم ضغوط كورونا

تعليق العمل بمحكمتي وادي السير والسلط الشرعيتين

آلية تأجيل أقساط القروض الأسبوع المقبل

وفيات الثلاثاء 30/3/2021

الثلاثاء، 30-03-2021 10:23 ص

وفيات الثلاثاء 30/3/2021

وفيات


- عبدالله علي ابو الكشك الزريقات

 

- عارف فرحان الكعيبر السرحان

- سعيد محمد السنيدي الخضير

- عبلة عبدالقادر فياض النابلسي

- كمال عبده عبدالله عباسي

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- خليل سليمان خلف العمرو


- حسين منصور العايش الحياري

- حفيظه عبد مخيمر السكارنــة

- فكتور فيليب ناصر دياب

- مها عدنان يوسف المبيضين

 

- محمود محمد عبدالباقي المومني


- عمران صيتان المراشدة

- ختام فيصل عبيد

- عواد علي الشيحان الجبور

- حامد عقله عبدالغني الشرع

- كريمه احمد النقيب

- طه سليم مفلح العقيل العجــارمة

- زينب يوسف شاكر المنسي

- ابراهيم طلال جميل حامد سمــودي

- خالد عبدالله النظامـــي

 

- فتحي موسى علي اللـــوباني


- فايز طاهر الرفيع القدومي

- عزيزه درويش عبدالقادر الشــريف

- عمر حسين سعيد داوود

- صبحيه سالم المشاعلــة

- جمال عبد اسماعيل محمود صالح

- سليم محمــود سليم الفلايلـــة

- كمال عبدالله اليـــازوري

- امينه أحمد سلامه البكار

- سلیم فلاح سليم اللمـــع

- أحمد ناصر الحسون

- زياد محمود احمد الشعـــلان

- خميس عيسى النوش

- اسامـة  فرحان السقــرات

- محمد فايز القيسي

- صيتة حسين غانم العمري

- مدحت فالح النعيمـي

- اسماعيل يوسف البــري

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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