وفيات الثلاثاء 30/3/2021

- عبدالله علي ابو الكشك الزريقات
- عارف فرحان الكعيبر السرحان
- سعيد محمد السنيدي الخضير
- عبلة عبدالقادر فياض النابلسي
- كمال عبده عبدالله عباسي
- خليل سليمان خلف العمرو
- حسين منصور العايش الحياري
- حفيظه عبد مخيمر السكارنــة
- فكتور فيليب ناصر دياب
- مها عدنان يوسف المبيضين
- محمود محمد عبدالباقي المومني
- عمران صيتان المراشدة
- ختام فيصل عبيد
- عواد علي الشيحان الجبور
- حامد عقله عبدالغني الشرع
- كريمه احمد النقيب
- طه سليم مفلح العقيل العجــارمة
- زينب يوسف شاكر المنسي
- ابراهيم طلال جميل حامد سمــودي
- خالد عبدالله النظامـــي
- فتحي موسى علي اللـــوباني
- فايز طاهر الرفيع القدومي
- عزيزه درويش عبدالقادر الشــريف
- عمر حسين سعيد داوود
- صبحيه سالم المشاعلــة
- جمال عبد اسماعيل محمود صالح
- سليم محمــود سليم الفلايلـــة
- كمال عبدالله اليـــازوري
- امينه أحمد سلامه البكار
- سلیم فلاح سليم اللمـــع
- أحمد ناصر الحسون
- زياد محمود احمد الشعـــلان
- خميس عيسى النوش
- اسامـة فرحان السقــرات
- محمد فايز القيسي
- صيتة حسين غانم العمري
- مدحت فالح النعيمـي
- اسماعيل يوسف البــري
" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"