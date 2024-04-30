وفيات الثلاثاء 30/ 4/ 2024

بشير (سلطان)عايد دخل الله البقاعين
قاسم محمد حسين عكور
فضل عيسى العبد حرزالله
رمزي صدقي أحمد الكسجياضافة اعلان
فواز عبدالله هديرس الشوبكي
زين عوض فرحان الغرايبة
نامر محمد ربيع الشبلي
أنس وليد اديب الطيبة
الياس عيسى منصور
مريم احمد عبدالقادر السراحنة
ثروت عبد الحميد الريماوي
ابراهيم سلمان الصمادي
محمد خميس ابراهيم خليل كردية
جبر فؤاد راغب الوحيدي
رسمية حمد القيسي
مزهّر حمادة شاهين
فلاح حمدان ركاد الغيالين الجبور
عواد محمد اللبابده الوخيان
بسام عبد الجواد دار خليل السناجلة
محمد موسى القنيني
نور محمد غازي عنبتاوي
هشام محمد ابو شامة
انا لله و انا اليه راجعون