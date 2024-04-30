الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

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وفيات الثلاثاء 30/ 4/ 2024

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الثلاثاء، 30-04-2024 06:27 ص

وفيات الثلاثاء 30/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


بشير (سلطان)عايد دخل الله البقاعين
قاسم محمد حسين عكور
فضل عيسى العبد حرزالله
رمزي صدقي أحمد الكسجياضافة اعلان

فواز عبدالله هديرس الشوبكي
زين عوض فرحان الغرايبة

نامر محمد ربيع الشبلي
أنس وليد اديب الطيبة
الياس عيسى منصور
مريم احمد عبدالقادر السراحنة
ثروت عبد الحميد الريماوي
ابراهيم سلمان الصمادي


محمد خميس ابراهيم خليل كردية
جبر فؤاد راغب الوحيدي
رسمية حمد القيسي
مزهّر حمادة شاهين
فلاح حمدان ركاد الغيالين الجبور
عواد محمد اللبابده الوخيان


بسام عبد الجواد دار خليل السناجلة
محمد موسى القنيني
 نور محمد غازي عنبتاوي 
 هشام محمد ابو شامة 
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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