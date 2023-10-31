الثلاثاء 31-10-2023
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جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان

عشرات الشهداء والجرحى في قصف على قطاع غزة فجرا

وفيات الثلاثاء 31/ 10/ 2023

الاحتلال يطلب من المجندة عدم إجراء مقابلات صحفية

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عشرات الشهداء والجرحى في قصف على قطاع غزة فجرا

الثلاثاء، 31-10-2023 06:10 ص

وفيات الثلاثاء 31/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 محمد نسيب البيطار 

 اسبيرو جورج اسبير ايبف

 محمد حسين حسن سلامة اضافة اعلان


 محمد حسن النواجي 

 وسام محمد ناجي السعافين 

 لطيفة حسن صالح دقة 

 ماجد عبدالكريم العبداللات 

 محمد حسين يحيى 

 سوسن احمد عبده الشروقي 

 فاطمة محمد الحش 

 ياسين حسني إبراهيم إدريس 

 حمد محمد الحصاد العليمات 

 اياد عبد محمد منصور الرمحي 

 بثينة محمد صالح مفضي النجداوي 

 ميساء زياد سليمان 

 منى عايش العواملة 

 هند طعمة سليمان الريحاني 

 سعيد عمر مفضي المومني
 احمد حيدر عبد الرحمن الشلول 

 بسام عبدالقادر شكري سمحان

 احمد مصطفى مفلح عبندة 

 عفاف (فاطمة) محمد سليم طبيله 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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