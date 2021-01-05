الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 05-01-2021 09:22 ص

وفيات الثلاثاء 5/1/2021

وفيات


- وطـــفة أحمد سلـيم الخطيب

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- الياس رزق عطاالله دباس


- عيسى موســى عثمان مجدلاوي

- محمد ربيع القطب

- جميل عبدالله عايد النســور

- عبدالعزيز محمد عبدالفتاح ابوشــرار

- سلمان صالح عبدالعزيز المهيرات

- عفاف عدنان محمود الفار

- محمد رياض بطــاح

- زياد عبد قاسم طه العقرباوي

- محــمد بديع شديد

- روجينا سيمون يوسف الحلبي

- عيسى خليل عيسى عميرة

- محمد راغب الصرايرة

 

- علي حسونة ابوسيف


- فاطمة أحمد عوض الرواش

 

- فيرا فرحان عايد الزعمط


- لطفي عبدالكريم فليح العبداللات

- عائشة محمود الجابر

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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