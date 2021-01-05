وفيات الثلاثاء 5/1/2021

- وطـــفة أحمد سلـيم الخطيب
- الياس رزق عطاالله دباس
- عيسى موســى عثمان مجدلاوي
- محمد ربيع القطب
- جميل عبدالله عايد النســور
- عبدالعزيز محمد عبدالفتاح ابوشــرار
- سلمان صالح عبدالعزيز المهيرات
- عفاف عدنان محمود الفار
- محمد رياض بطــاح
- زياد عبد قاسم طه العقرباوي
- محــمد بديع شديد
- روجينا سيمون يوسف الحلبي
- عيسى خليل عيسى عميرة
- محمد راغب الصرايرة
- علي حسونة ابوسيف
- فاطمة أحمد عوض الرواش
- فيرا فرحان عايد الزعمط
- لطفي عبدالكريم فليح العبداللات
- عائشة محمود الجابر
" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"