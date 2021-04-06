الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
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بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.2 مليون دينار

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى فيروس كورونا

الجمارك تحبط تهريب البسة واحذية

توجيهات من رئيس هيئة الاركان بتأجيل اقساط جميع منتسبي القوات المسلحة

قرار من الخصاونة بتقديم تسهيلات للشركات داخل المناطق التنموية

ضبط 634 متسولا خلال شهر

بالأرقام .. الفئات العمرية الأكثر تأثرا بكورونا في المملكة

جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها

التربية لـ الوكيل : مستعدون لعودة جميع الطلبة الى المدارس

منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة

الثلاثاء، 06-04-2021 10:27 ص

وفيات الثلاثاء 6/4/2021

وفيات


- عدنان عبدالسلام عرفات

 

- موسى ابراهيم خليل دحابرة

- مارلين نصري فيليب حزين

- عبدالكريم محمد سليمان عربيات

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- غالب عبدالودود الشـــياب


- نورة اعقيل عيسى نشيـــوات

- طلال علي عبدالكريم العمايرة

- سليمـــة فرح منور الهرش

- خولة سليمان الدرايسة

- وصــفي عبدالكريم التــل

- احمــــد موسى ابراهيم البواعنــة

- تيسير محمد سليمان صالــح

- عادل عبدالله سعيد الصيفي

- عياش عبدربه الحوامدة

- شاهية يوسف الهباهبة

- خلف عبدالله الضرابعة

- محمد رائد صبحي طبــازة

- بسام صبحي عبدالله جابر النجاجــرة

 

- موسى حمد الصمــادي

 

- عيسى عبدالحفيظ المــرعي

 

- وسيم فتحي محمد حسان

- نعمان احمد السيدي


- معروف محمد حسين مرار

- جهاد محمد نبهان البايض

- عبدالله سلامة عبدالوالي ابوالغنم

- محمد لطفي راغب القصص

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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