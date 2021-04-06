وفيات الثلاثاء 6/4/2021

- عدنان عبدالسلام عرفات
- موسى ابراهيم خليل دحابرة
- مارلين نصري فيليب حزين
- عبدالكريم محمد سليمان عربيات
- غالب عبدالودود الشـــياب
- نورة اعقيل عيسى نشيـــوات
- طلال علي عبدالكريم العمايرة
- سليمـــة فرح منور الهرش
- خولة سليمان الدرايسة
- وصــفي عبدالكريم التــل
- احمــــد موسى ابراهيم البواعنــة
- تيسير محمد سليمان صالــح
- عادل عبدالله سعيد الصيفي
- عياش عبدربه الحوامدة
- شاهية يوسف الهباهبة
- خلف عبدالله الضرابعة
- محمد رائد صبحي طبــازة
- بسام صبحي عبدالله جابر النجاجــرة
- موسى حمد الصمــادي
- عيسى عبدالحفيظ المــرعي
- وسيم فتحي محمد حسان
- نعمان احمد السيدي
- معروف محمد حسين مرار
- جهاد محمد نبهان البايض
- عبدالله سلامة عبدالوالي ابوالغنم
- محمد لطفي راغب القصص
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"