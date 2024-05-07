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وفيات الثلاثاء 7/ 5/ 2024

الثلاثاء، 07-05-2024 06:15 ص

وفيات الثلاثاء 7/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


عكاش جميل المجالي 
زياد مازن عزت المصري
محمد هاشم النعيزي
صهيب عبدالرزاق العنزي
كمال ابراهيم محمد شعلاناضافة اعلان


أيهم أنس مصطفى حمدان حسين
رقصانه ميخائيل وهبان الصايغ
لولي زهدي طاهر عصفور
رويدة عبد المجيد ضمرة
فاطمة عبدالرؤوف امين البلبيسي

عبد العزيز محمد التاجي
صالح سليمان داوود بطارسة
نهار صالح الطلافيح
عمر يوسف البلعاوي
إبراهيم محمود العموري
فاطمة عبدالله مسلم الدرابيع

أحمد عايد موسى القيسي
فارس طلال كمال اليوسف
 توفيق أحمد جمعة غانم 
 فتحية عبدالله عودة قزمار 
 هدى شحير العثمان 

 احمد عبد عبد الفتاح حسان 
 رشدي محمود عبدالقادر 
 وسام حافظ محمد القبج

ان لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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