وفيات الثلاثاء 7/ 5/ 2024

عكاش جميل المجالي
زياد مازن عزت المصري
محمد هاشم النعيزي
صهيب عبدالرزاق العنزي
كمال ابراهيم محمد شعلاناضافة اعلان
أيهم أنس مصطفى حمدان حسين
رقصانه ميخائيل وهبان الصايغ
لولي زهدي طاهر عصفور
رويدة عبد المجيد ضمرة
فاطمة عبدالرؤوف امين البلبيسي
عبد العزيز محمد التاجي
صالح سليمان داوود بطارسة
نهار صالح الطلافيح
عمر يوسف البلعاوي
إبراهيم محمود العموري
فاطمة عبدالله مسلم الدرابيع
أحمد عايد موسى القيسي
فارس طلال كمال اليوسف
توفيق أحمد جمعة غانم
فتحية عبدالله عودة قزمار
هدى شحير العثمان
احمد عبد عبد الفتاح حسان
رشدي محمود عبدالقادر
وسام حافظ محمد القبج
ان لله وانا اليه راجعون