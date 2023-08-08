وفيات الثلاثاء 8 / 8 / 2023

محمد مصطفى محمد عواد
نايفة حمدي الجبالي
فريد ابراهيم يعقوب الامير
محمد ابراهيم يعقوب
وفاء خالد مطر المجالي
لؤي يوسف المسحاوي
شاكر نمر الحروب
محروس ابراهيم جلاد
الفهد وليد خالد
للي ابراهيم سالم الشرايحة
كليمانص شاكر السروجي
عزيزة عبدالرحمن ابو فراش
حليمة أحمد أسعد
شاكر يونس موسى عمرو
بكر علي ابراهيم الهواري الحــياري
يونس عبدالرحمن حمودة الشراونة
محمد سعيد الدايخ
بخيت سليمان حسين العايدة
عمر حافظ عواد
نزيه علي عبدالله شنابلة
ريما حافظ صبرة
فلحة عبدالعزيز الشوابكة
فصال قبيل الخالدي
فراس علي محسن بني هاني
نايف محمد الوشاحي
انا لله وانا إليه راجعون