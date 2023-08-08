الثلاثاء 08-08-2023
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الثلاثاء، 08-08-2023 06:39 ص

وفيات الثلاثاء 8 / 8 / 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


محمد مصطفى محمد عواد 
 نايفة حمدي الجبالي 
 فريد ابراهيم يعقوب الامير 

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 محمد ابراهيم يعقوب 
 وفاء خالد مطر المجالي 
 لؤي يوسف المسحاوي 


 شاكر نمر الحروب
 محروس ابراهيم جلاد 
 الفهد وليد خالد 


 للي ابراهيم سالم الشرايحة 
 كليمانص شاكر السروجي 
 عزيزة عبدالرحمن ابو فراش 


 حليمة أحمد أسعد 
 شاكر يونس موسى عمرو 
 بكر علي ابراهيم الهواري الحــياري 
 يونس عبدالرحمن حمودة الشراونة 


 محمد سعيد الدايخ 
 بخيت سليمان حسين العايدة 
 عمر حافظ عواد 
 نزيه علي عبدالله شنابلة 


 ريما حافظ صبرة 
 فلحة عبدالعزيز الشوابكة 
 فصال قبيل الخالدي 
 فراس علي محسن بني هاني 


نايف محمد الوشاحي 

انا لله وانا إليه راجعون


 




 

 


 

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