وفيات الثلاثاء 9/ 1/ 2024

فارس محمد وليد عنبتاوي
سامية ( سمية ) سليم سالم حبش
نجلاء ميخائيل منصور النبر
زينب محمد داوود عليان
علي محمود علي المشارفة
غسان خليل عاصي
يسرى يوسف العدوي
تمام إسماعيل الياسوري
جمال عزت نصار خضر
ريا سليمان داوود الحلايقة
زهير لطفي سمارة
دانا محمد حفتسه
سهاد علي محمد عبدالله
قاسم جهاد قاسم قعدان
مالك راضي محمد حسين
منار عوض مصطفى سويلم
محمود أمين علي خلف
احمد محمود موسى السمنودي
حسن محمود عبد الرحمن الشيخ
خيرية عبداللطيف نائل الشلبي
فتحيه احمد الكايد الريالات
أحمد جبر ابوعيش
سعيد حسين محمد العودة الله القضاة
انا لله و انا اليه راجعون