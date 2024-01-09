الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

أسعار النفط تستقر وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

عريقات لـ الوكيل: جيش الاحتلال شهد مجازر دفعته اعتبار أمس الأقسى في الحرب

سير البلقاء : تصادم 4 مركبات اسفل جسر سلحوب

4 اصابات بـ 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

غارات جوية تستهدف مواقع تجار مخدرات بسوريا على الحدود الأردنية السورية

جيش الاحتلال: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

فيديو - مشاهد قاسية لحظة اغتيال 3 شبان شرق مدينة طولكرم

عاجل

عريقات لـ الوكيل: جيش الاحتلال شهد مجازر دفعته اعتبار أمس الأقسى في الحرب

الثلاثاء، 09-01-2024 06:01 ص

وفيات الثلاثاء 9/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فارس محمد وليد عنبتاوي
سامية ( سمية ) سليم سالم حبش
نجلاء ميخائيل منصور النبر


زينب محمد داوود عليان
علي محمود علي المشارفة
غسان خليل عاصي
يسرى يوسف العدوي

اضافة اعلان


تمام إسماعيل الياسوري
جمال عزت نصار خضر
ريا سليمان داوود الحلايقة
زهير لطفي سمارة


دانا محمد حفتسه
سهاد علي محمد عبدالله
قاسم جهاد قاسم قعدان
مالك راضي محمد حسين
منار عوض مصطفى سويلم


محمود أمين علي خلف
احمد محمود موسى السمنودي
حسن محمود عبد الرحمن الشيخ
خيرية عبداللطيف نائل الشلبي


فتحيه احمد الكايد الريالات
أحمد جبر ابوعيش
سعيد حسين محمد العودة الله القضاة


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 8/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الأحد 7/ 1/ 2024

انا لله

وفيات السبت 6/ 1/ 2024

1202446352751089165

وفيات الجمعة 2024/1/5

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 4/ 1/ 2024

انا لله

وفيات الاربعاء 3/ 1/ 2024

أخبار متعلقة
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 8/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 27/ 12/ 2023