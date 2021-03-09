الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
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أسعار الذهب الثلاثاء 9/3/2021

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا

بيان هام من الخارجية الأميركية حول تأشيرات السفر

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

الثلاثاء، 09-03-2021 09:06 ص

وفيات الثلاثاء 9/3/2021

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مفيد محمود الزبيـــدي

 

مها مصطفى فوزي الامير

الليا قسطندي غنطوس

عاطف جريس ابراهيم النصراوين

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زيد رزق الرشدان


سليم احمد شاهين

عدنان توفيق علي كنعان

علاء منير محمد عطيات

محمد ابراهيم عاشور

هتاف ايوب نمر شقوري

احمد مصطفى الخواجا العجوري

كايد عبدالرحمن الذهبي

أميرة محمد عامر الديراباني

نايف عبد الجندل النســور

مها خليل ابراهيم اسحانوق ابــزاخ

هند سلامه الدبعي الحياصات

عبدالفتاح عبدالله سالم القيسي

 

منى جابر غنام الديراباني


صلاح موسى مصطفى العسود

عبدالله صالح البركات

هند ياسين موسى الطـراونـة

زينب خليف ابراهيم الشرمــان

نجوى جمال إبراهيم فــودة

أحمد سلامة فالح الخــوالدة

عدنان عبدالله سعيد أبوعبيــد

عمر عبدالعزيز ابوعمـــارة

محمد ابراهيم صافي العيــه

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



 




 

 


 

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