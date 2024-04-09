الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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إحالة طلب فلسطين لعضوية مجلس الأمن إلى لجنة قبول الأعضاء

الثلاثاء، 09-04-2024 06:04 ص

وفيات الثلاثاء 9/ 4/ 2024

انا لله


محمد ابراهيم حسين عوض الله المساعيد الديراباني
مهند بسام عمر علي فاروقة
نديم محمد ماط قشحة
يسري عيد لافي مرجياضافة اعلان

عبلة توفيق محمد السيد


شحادة عودة البخيت الفاخوري
مجد محمد ياسين أبو ضرعان النتشه
شادي محمود عبد رشيد اسعد
زهير محمد خليل صالح
شكرية محمود علقم


محمود عبدالله حمدان المساعيد
اليس جبران خليل مريان
هشام احمد سليم حسن
ماجدة عبد السلام مريش
محمد عبد الفتاح قاسم طبيشات
راشد نعيم راشد ملحيس


حورية محمد عوض الجالودي
مصطفى عبد القادر جابر الناطور
محمد ابراهيم محمد عبدالله الرازم


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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