الثلاثاء 09-07-2024
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الثلاثاء، 09-07-2024 06:18 ص

وفيات الثلاثاء 9/ 7/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


جلال سالم قويدر
فوزي (محمد سعيد) الشافعي
فوزية صادق توفيق زلوم
خالد لوط عبدالحليم الجعبري
محمد عبدالحميد مطر السعودياضافة اعلان


مصطفى أحمد حمدان السالم العساف
نادية رشيد قدورة
صفية محمد حسن المدلل
فيولا نصري الحلو
إسماعيل مصطفى مسمار
خالد محمد الحمصي

عمر عبدالمحسن البوريني
سعدة محمد فرح نعيرات
خديجة مصطفى حسن عشا
 أميره عوني ادهم النشاشيبي 
 احمد عودة الطرمان الأزايدة 
 ماجد محمد النسور 

 سعيد عبد الرحمن جبر 
 أمجد سلطان المومني 
 جهاد شقير شقير 
 فؤاد محمد عبدالله عوض
 فراس الياس ابو غربيه 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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