وفيات الجمعة 1/ 7/ 2022

انتقل إلى رحمة الله تعالى
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صلاح مطلب الهبارنة
احمد عمر المناصرة الدوايمة
هيثم يوسف النجدي
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عائدة علي عطالله الحلبي
فطوم ذيب احمد الحاج
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منى موسى مبارك الزعبي
خالد سلامة سعيد الشروش
محمود احمد البرغوثي
ممدوح سامي مثقال الفايز
امجد يوسف عبدالله العميان
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نعمة محمد عواد
محمد زياد عبداللطيف زعتر
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