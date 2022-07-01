السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
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الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 12:27 م

وفيات الجمعة 1/ 7/ 2022

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انتقل إلى رحمة الله تعالى

امينة عباس أبو السمن الحياصات

جمال عثمان الصالحي

رتيبة فايق يوسف حتراضافة اعلان


رشيدة موسى ابو نصار

وليد محمد سقف الحيط

سلوى احمد المملوك

إلين الخوري النمري

اسامة سمير أبو جابر

فاطمة احمد الصعوب

معاذ الحلبي

محمد زعل باير الدلكي

فراس سلطان القضاة

هاني سليمان الكردي

صلاح مطلب الهبارنة

احمد عمر المناصرة الدوايمة

هيثم يوسف النجدي

عبدالرحيم حسن ماضي

عائدة علي عطالله الحلبي

فطوم ذيب احمد الحاج

سعاد محمود الحرباوي

منى موسى مبارك الزعبي

خالد سلامة سعيد الشروش

محمود احمد البرغوثي

ممدوح سامي مثقال الفايز

امجد يوسف عبدالله العميان

اسماء مصطفى ابوشريخ

نعمة محمد عواد

محمد زياد عبداللطيف زعتر

بهية رشيد الفحماوي

روان زياد حسين الخليلي

سعاد محمد حسين تايه

قاسم عصام الرقب

محمود سعدي الهندي

 




 

 


 

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