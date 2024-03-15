وفيات الجمعة 15 -3 - 2024

عبدالله حيدر مصطفى زيد الكيلاني
الحاجة عدلا أحمد الفلاح الزعبي
شمسية الياصجين
زينب علي عبدالرزاق العربيات
نظمية محمد القواسمي
عائشة خليل محمود بدير
عبدالحميد محمد خميس القدرة
باجس سالم حمود العطاونه
منال فريد الخطيب
خالد يوسف الرداد
سليم يوسف مكي
حسين عوني ابراهيم البخيت
رقية درويش مصطفى الخليلي
سالم محمد الفالح المساعفه
حسن محمد أبو غيدا
أيوب سليمان سويلم حداد
نهلة حسين عبدالرحمن العنبتاوي
عبدالرحمن احمد سالم الفقيه
صبحي القواسمي
عبدالحفيظ عبدالغني أبوالفيلات
فاطمة خضر إبراهيم الحجوج
فيصل صالح محمد العطيات
عبدالكريم سالم ابومحفوظ
سميح محمد عوض
علاء اسماعيل عوض عليان
أحمد عبدالكريم مساعدة
عمر عيد ارفيفان
عيسى أنضوني هنديلة
نوفه خلف الفشيكات
هشام موسى عارف زعترة
حُسن صالح مصطفى ملحس
محمد خير خليل الوريكات
لوريس جليل سالم متري
عقلة يعقوب يوسف حداد
أمنة سليمان عواد الغويري
وجدي محمد عدنان الغُنميّين
حسن سعيد حسن علقم
وردة حسين جبر سحتوت
جميل محمد العويل