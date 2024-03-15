الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

الانتخابات الرئاسية الروسية.. انتهاء التصويت في مواقع الجيش الروسي داخل البلاد وخارجها

استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي في خان يونس

وفيات الجمعة 15 -3 - 2024

مجلس الأمن يمدد مهام البعثة الأممية في جنوب السودان

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

هيئة الأسرى: أسرى جلبوع يعيشون في جحيم مميت

حماس: قدمنا للوسطاء تصورا يرتكز على وقف العدوان

مكتب نتنياهو: مطالب حماس غير معقولة

الجمعة، 15-03-2024 09:36 ص

وفيات الجمعة 15 -3 - 2024

32024891615658159891


عبدالله حيدر مصطفى زيد الكيلاني


الحاجة عدلا أحمد الفلاح الزعبي

شمسية الياصجين
اضافة اعلان

زينب علي عبدالرزاق العربيات

نظمية محمد القواسمي

عائشة خليل محمود بدير

عبدالحميد محمد خميس القدرة

باجس سالم حمود العطاونه

منال فريد الخطيب

خالد يوسف الرداد

سليم يوسف مكي

حسين عوني ابراهيم البخيت

رقية درويش مصطفى الخليلي

سالم محمد الفالح المساعفه

حسن محمد أبو غيدا

أيوب سليمان سويلم حداد

نهلة حسين عبدالرحمن العنبتاوي

عبدالرحمن احمد سالم الفقيه

صبحي القواسمي

عبدالحفيظ عبدالغني أبوالفيلات

فاطمة خضر إبراهيم الحجوج

فيصل صالح محمد العطيات

عبدالكريم سالم ابومحفوظ

سميح محمد عوض

علاء اسماعيل عوض عليان

أحمد عبدالكريم مساعدة

عمر عيد ارفيفان

عيسى أنضوني هنديلة

نوفه خلف الفشيكات

هشام موسى عارف زعترة

حُسن صالح مصطفى ملحس

محمد خير خليل الوريكات

لوريس جليل سالم متري

عقلة يعقوب يوسف حداد

أمنة سليمان عواد الغويري

وجدي محمد عدنان الغُنميّين

حسن سعيد حسن علقم

وردة حسين جبر سحتوت

جميل محمد العويل

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 14/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 13/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 12/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 11/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاحد 10/ 3/ 2024

انا لله

وفيات السبت 9/ 3/ 2024