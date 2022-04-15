وفيات الجمعة 15-4-2022

محمد عبدالرحمن ابو حميد
رجا محمد المالطي
رضوان بدر البطيخي
عبدالغني احمد التميمي
عدي ماجد العكة
محمد احمد البس
نادية حبيب مبيض - زوجة عمر حسين يغمور
وفاء يوسف ابو كوع
لطفية يوسف صيام - زوجة رشدي محمد الكسواني
صالحة علي الحمود -زوجة حميد عمر التلاوي
اسماعيل حسين السلعوس
طيبه لطفي الخزاعي الفريحات
رشا نعيم ابو داوود
عيسى حماد العودات
عيده علي الحنيطي
داوود محمد كنعان
رولا نويصر زيدان - زوجة منذر عواد خليل حداد
هند علي المصري
كوثر عمر التكروري
محمد مصطفى المعابره
سليم علقة شطناوي
احمد نجيب الدرابسة
محمود اسماعيل الصعيدي
امل عبدالجواد ابو سل
فريال صالح حوران
إنا لله وإنا إليه راجعون