الجمعة 15-04-2022
الوكيل الاخباري

شاهد.. قوات الاحتلال تحطم زجاج نوافذ المسجد الأقصى

تنسيق أردني فلسطيني لتعميق الحراك السياسي والدبلوماسي لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

هل تشعر بالدوار أو الدوخة بين الحين والآخر؟ إليك السبب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

الدفاع المدني يتعامل مع 98 حادث إنقاذ في 24 ساعة

حماس بالضفة تدعو لنصرة الأقصى وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

نائب جلالة الملك يشارك جموع المصلين صلاة الجمعة

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

الأردن وفلسطين يحذران من تبعات التصعيد في القدس

الجمعة، 15-04-2022 11:40 ص

وفيات الجمعة 15-4-2022

وفيات ٢


محمد عبدالرحمن ابو حميد


رجا محمد المالطي


رضوان بدر البطيخي


عبدالغني احمد التميمي

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عدي ماجد العكة


محمد احمد البس


نادية حبيب مبيض - زوجة عمر حسين يغمور


وفاء يوسف ابو كوع


لطفية يوسف صيام - زوجة رشدي محمد الكسواني


صالحة علي الحمود -زوجة حميد عمر التلاوي


اسماعيل حسين السلعوس


طيبه لطفي الخزاعي الفريحات


رشا نعيم ابو داوود


عيسى حماد العودات


عيده علي الحنيطي


داوود محمد كنعان


رولا نويصر زيدان - زوجة منذر عواد خليل حداد


هند علي المصري


كوثر عمر التكروري


محمد مصطفى المعابره


سليم علقة شطناوي


احمد نجيب الدرابسة


محمود اسماعيل الصعيدي


امل عبدالجواد ابو سل


فريال صالح حوران


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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