الجمعة 15-09-2023
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الجمعة، 15-09-2023 09:10 ص

وفيات الجمعة 15/ 9/ 2023

انا لله


منجد عبدالحميد قصراوي
فخرية حامد عبدالقادر حامد


ساجدة احمد العاصي
محمد سالم خليفة الكورة
موسى عبداللطيف الشرايعة

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عبدالوهاب محمد السعد
نايفه سليم منيزل الدبابنه
ماجد حسن داود الصيفي
دنيا محمد صالح الصوراني


زكيه عبدالرحمن العبوس الدعجة
احسان علي الجدع
هيفاء غالب عمر مولا
لمياء كاظم يوسف قدادحة


وليد رضوان عليان الحياري
انجيل يوسف صويلح سويدان
عرفان عادل حسن الحموي
فتحي خضر عباس حنداش


يسرى عواد الحموز
عماد مصطفى طلفاح
ايمن طاهر عبدالقادر الشبر


صالح علي خليفة القهموس
سعيد عبدالقادر الكيلاني
فضة حمدان عايد العبوس


علي محمد علي الجبور
عمر أحمد محمود حمدان


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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