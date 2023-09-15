وفيات الجمعة 15/ 9/ 2023

منجد عبدالحميد قصراوي
فخرية حامد عبدالقادر حامد
ساجدة احمد العاصي
محمد سالم خليفة الكورة
موسى عبداللطيف الشرايعة
عبدالوهاب محمد السعد
نايفه سليم منيزل الدبابنه
ماجد حسن داود الصيفي
دنيا محمد صالح الصوراني
زكيه عبدالرحمن العبوس الدعجة
احسان علي الجدع
هيفاء غالب عمر مولا
لمياء كاظم يوسف قدادحة
وليد رضوان عليان الحياري
انجيل يوسف صويلح سويدان
عرفان عادل حسن الحموي
فتحي خضر عباس حنداش
يسرى عواد الحموز
عماد مصطفى طلفاح
ايمن طاهر عبدالقادر الشبر
صالح علي خليفة القهموس
سعيد عبدالقادر الكيلاني
فضة حمدان عايد العبوس
علي محمد علي الجبور
عمر أحمد محمود حمدان
إنا لله وإنا إليه راجعون