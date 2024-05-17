الجمعة 17-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 17-05-2024 09:16 ص

وفيات الجمعة 17/ 5/ 2024

انا لله


اندراوس اسبير حنا سلمان 
 كريم شاهر صايل الحديد 
 فادي عبدالعزيز البزار اضافة اعلان

 عبدالعزيز عبدالله عودة الساكت 
فارس مصطفى مصلح الفاعوري 

 كوثر عبد المعطي حسبان الوخيان 
 هبه وليد صبحي رمضان 
 خيريه سلامه محيسن البشابشه 
 محمود علي حماد 
 راجي نور السعد حداد 


 تريز سليمان سرو النبر 
 نبيل يوسف فضل حجار 
 عثمانة محمد حرفوش 
 طاهر عبدالرحيم عوده الحجاوي 
خولة عبدالرحمن محمد الدباس 


 هدى عبدالفتاح أحمد سعيد العطيات
 خالد سالم الهملان الدعجة 
 بسام فرحان الصرايره 
 خلفه علي سالم الصالح الزيود 
جميلة محمد الطلب ابوعرابي 

عادل عبدالرحمن حدرب 
 ترفه مطر الخريشا 
 معيشة هيشان الحراحشة 
انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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