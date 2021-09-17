وفيات الجمعة 17/9/2021

نعمة احمد العورتاني



يوسف اسماعيل الخواجا

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عمر عبدالكريم التلاوي



لوسين ارتين سركيس جنكوشيان



يوسف محمد احمد الخطيب



شكري نقولا متري شاهين



منور منصور الدروع الدعجه



ظاهر احمد العجوري



عبدالفتاح جبريل الفرارجة



حسين نمر غيظان



عبدالحفيظ عبد مفضي السعايدة



زيد زهير الحايك



سلوى عاطف الدويك



نوفة احمد ذياب الدعجة



محمد نعيم ابو جلبوش



سعيد محمد العبد وادي



حاتم فتح الله بلاسي



مكرم عمر يوسف ابو طوق



وصفية محمد علي رحال



محمد احمد صبح الردايدة



ادما فرح يوسف مدانات



يوسف محمد حتمل الزبون



جمال رئيف داود



شريف محمد الناطور



محمد محمود ابو حمادة



صفاء فضل عباس



مها محمود مرعي المخادمة



"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "