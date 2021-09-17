الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

اليرموك والهاشمية تمثلان الأردن في مؤتمر عربي حول التصميم الشامل للتعلم

اليونيسيف: تسرب نحو 77 مليون طفل من التعليم خلال جائحة كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : جلطة دماغية سبب وفاة أربعيني في جرش

وفيات الجمعة 17/9/2021

العثور على جثة أربعيني في جرش

انطلاق حملة وطنية للنظافة في المملكة السبت

تفاصيل مروعة للجريمة التي هزت المملكة الخميس

19 وفاة و2219 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أبطال نفق الحرية يكبدون الاحتلال نحو 31 مليون دولار أمريكي

الجمعة، 17-09-2021 03:22 م

وفيات الجمعة 17/9/2021

وفيات جديد


نعمة احمد العورتاني

يوسف اسماعيل الخواجا

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عمر عبدالكريم التلاوي

لوسين ارتين سركيس جنكوشيان

يوسف محمد احمد الخطيب

 

شكري نقولا متري شاهين

منور منصور الدروع الدعجه

ظاهر احمد العجوري


عبدالفتاح جبريل الفرارجة

حسين نمر غيظان

عبدالحفيظ عبد مفضي السعايدة

زيد زهير الحايك

سلوى عاطف الدويك

نوفة احمد ذياب الدعجة

محمد نعيم ابو جلبوش

سعيد محمد العبد وادي

حاتم فتح الله بلاسي

مكرم عمر يوسف ابو طوق

وصفية محمد علي رحال

محمد احمد صبح الردايدة

ادما فرح يوسف مدانات

يوسف محمد حتمل الزبون

جمال رئيف داود

شريف محمد الناطور

محمد محمود ابو حمادة

صفاء فضل عباس

مها محمود مرعي المخادمة

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون " 


 




 

 


 

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