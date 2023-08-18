وفيات الجمعة 18 / 8/ 2023

سالم علي ذياب الغنميين الشوبكي
سليمان محمد شعفوط
روحية عبد بديوي سويلم
عمر علي عبدالحافظ العلبي
حليمة حسن صالح ابو زر
حسن محمود شاهين
مثايل حسن علي صوان الجعافرة
موفق محمد سليم جمهور
وفيقة محمد عبد الله الحوراني
أسامة فوزي الكيالي
مراد رشيد مسعود
نوفان سليم سالم السماوي
خالد عبدالرحمن أبو حسان
محمود جعفر الحوامده
هاني محمود ابراهيم الكمركجي
رائده احمد سليمان ميثلوني
امينة مبارك الدلاهمة
راتب محمد احمد الشقران
مصطفى فهد الهزايمة
لطفية محمود حسين النمر
منار عبدالحافظ الرواجيح البقوم
محمد تيسير محمد عنزة
وليد احمد ابوالوفا
منال محمود حماد السواعير
الاء عبد الهادي الزواتي
عمر نافع عبد الرحمن قطوس لحلوح
جهاد محمد الدلقموني
انا لله و انا اليه راجعون