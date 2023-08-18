الجمعة 18-08-2023
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الجمعة، 18-08-2023 09:11 ص

وفيات الجمعة 18 / 8/ 2023

انا لله


سالم علي ذياب الغنميين الشوبكي
سليمان محمد شعفوط
روحية عبد بديوي سويلم


عمر علي عبدالحافظ العلبي
حليمة حسن صالح ابو زر
حسن محمود شاهين

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مثايل حسن علي صوان الجعافرة
موفق محمد سليم جمهور
وفيقة محمد عبد الله الحوراني


أسامة فوزي الكيالي
مراد رشيد مسعود
نوفان سليم سالم السماوي
خالد عبدالرحمن أبو حسان


محمود جعفر الحوامده
هاني محمود ابراهيم الكمركجي
رائده احمد سليمان ميثلوني
امينة مبارك الدلاهمة


راتب محمد احمد الشقران
مصطفى فهد الهزايمة
لطفية محمود حسين النمر
منار عبدالحافظ الرواجيح البقوم


محمد تيسير محمد عنزة
وليد احمد ابوالوفا
منال محمود حماد السواعير


الاء عبد الهادي الزواتي
عمر نافع عبد الرحمن قطوس لحلوح
جهاد محمد الدلقموني


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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