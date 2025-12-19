الجمعة 2025-12-19 05:21 م

وفيات الجمعة 19-12-2025

البقاء لله
البقاء لله
الجمعة، 19-12-2025 04:37 م
 آمنة نمر الدويري
أحمد محمد سالم الحياصات
بركات خليل العزام

جميل عبدالله عبدالحي الوحش
جواد موسى محمد الجعبري
خلف سالم المدانات
رياض خلف سليمان المناصير
سوزان فؤاد كوشباي
صدقي سالم أبو دعابس
عبدالله العلي عايد الطواهيه
فادي حسين ثنيان القعاقعة
ليلى خالد العشي
مالك صبحي أبو رحمون
متيل ابراهيم الحلته
محمد عبدالكريم حسن أبو ليلى
مصطفى محمد أبو جابر
ميساء حسن لصوي
ميشيل رمزي قسطندي الكور
نهيل عواد عايد أبو جودة


 
 


