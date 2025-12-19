وفيات الجمعة 19-12-2025

أحمد محمد سالم الحياصات
بركات خليل العزام
جميل عبدالله عبدالحي الوحش
جواد موسى محمد الجعبري
خلف سالم المدانات
رياض خلف سليمان المناصير
سوزان فؤاد كوشباي
صدقي سالم أبو دعابس
عبدالله العلي عايد الطواهيه
فادي حسين ثنيان القعاقعة
ليلى خالد العشي
مالك صبحي أبو رحمون
متيل ابراهيم الحلته
محمد عبدالكريم حسن أبو ليلى
مصطفى محمد أبو جابر
ميساء حسن لصوي
ميشيل رمزي قسطندي الكور
نهيل عواد عايد أبو جودة
-
أخبار متعلقة
-
وفيات الخميس 18-12-2025
-
وفيات الاربعاء 17-12-2025
-
وفيات الثلاثاء 16-12-2025
-
وفيات الاثنين 15-12-2025
-
وفيات الأحد 14-12-2025
-
وفيات السبت 13-12-2025
-
وفيات الجمعة 12-12-2025
-
وفيات الخميس 11-12-2025