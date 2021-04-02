الجمعة 02-04-2021
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عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

الزراعة توضح حول السماح باستيراد الأبقار

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المحافظات

وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق

وزير الصحة : نتطلع إلى صيف آمن في الأول من حزيران

وفيات الجمعة 2/4/2021

الجامعة العربية تؤكد الحاجة لحلول سياسية للأزمات بالشرق الأوسط

العراق: جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

صحيفة: بايدن يخفض عدد القوات الأمريكية المرسلة للخليج

الجمعة، 02-04-2021 02:03 م

وفيات الجمعة 2/4/2021

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خضرة اجخيدم حرب المسيعديين

محمد حسين عقله العموش

رفعه محمود ارفيفه عربيات

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عائدة راســـم كمال اسماعيل

 

باسم محمد سيد العمري


يوسف أحمد ابراهيم غيث

دهاج نجم الدهاج الحنيطي

يعقوب انسطاس يعقوب جعنينــــي

شوفه عبدالرحيم المفضي ابورمان

ضيف الله فريـــوان سليمان الاوبير الدعجة

نايف صبري خالد الالفي

جبريل خالد النبتيتــــي

 

سهام عايد الدويـــري


ندى احمد خنيفس الدويكات

رضا محمد سمرين الخوالده

علي رشيد ارحيل حتاملة

خضره احمد محمد العطيان

هشام محمد رجا الناجي

عبدالكريم أحمد العتوم

انور عبدالكريم بشير بسيوني

ندى عبدالكريم زيدان

فتح الله لطفي يونس

احمد محمد سلمان الحسامي

محمود احمد منصور الشلول

امنه محمد حسن الطوره

عبدالله حسين محمد الحصان

حسن محمد الشقيرات

 

زينب علي حسن يحيى


فلاح فاضـــل الأسعد الرحامنه

محمد عبدالقادر الربيحات

 

عبدالنور احمد ابوشحـــاده

يوسف موسى السلاميــن

نايف مصطفى نهار مساعده

غالب عودة خالـــد عوض

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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