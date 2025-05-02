وفيات الجمعة 2-5-2025

اسراء عبدالكريم المجيدي
دلال علي نصر الله
جمال مفيد عبدالفتاح بريك
ياسين عبدالرحمن موسى النجار
جمال محمد جبر البريم
وجيهة عبدالرحمن باكير
جميل سعيد ذيب
ابراهيم محمد البجق
بسام يوسف الهندي
رمضان محمود النجار
سعدية صالح حسن الشيخ إبراهيم
معتز خليفة النجار
محمد خليل محمد عجاج
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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