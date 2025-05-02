الجمعة 2025-05-02 04:12 م
 

وفيات الجمعة 2-5-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الجمعة، 02-05-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 2025/5/2:

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عبدالرؤوف محمد العجل
اسراء عبدالكريم المجيدي
دلال علي نصر الله
جمال مفيد عبدالفتاح بريك
ياسين عبدالرحمن موسى النجار
جمال محمد جبر البريم
وجيهة عبدالرحمن باكير
جميل سعيد ذيب
ابراهيم محمد البجق
بسام يوسف الهندي
رمضان محمود النجار
سعدية صالح حسن الشيخ إبراهيم
معتز خليفة النجار
محمد خليل محمد عجاج

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
gnews

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