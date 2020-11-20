الجمعة 20-11-2020
الوكيل الاخباري

لبنان: 16 وفاة و 1909 إصابات بفيروس كورونا

فرنسا تسجل 425 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مدير عام بيونتك: من الممكن بدء توزيع لقاح كورونا في كانون الأول

اليونان: تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الملك يدعم وحدة المغرب

اسبانيا تسجيل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بدء حظر التجول الشامل بالاردن

تعميم من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

الجمعة، 20-11-2020 10:08 ص

وفيات الجمعة 20/11/2020

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جميلة محمود اسماعيل ابو فـــروه

أحمد خالد احمد رمضان الشرع

ابراهيم عبدالكريم محسن النعيمات

صليبا شبلــي الخوري
عبد السلام دياب المحــتسب

سمير عبدالله العرابي
ثائر عيسى سامي الســمردلي
عبدالهادي يونس أبو طــربوش

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فؤاد عبدالفتاح الالفي
يوسف سليمان عبــدالقادر القضاه
ابراهيم صالح مسلم النواجي
سالم علي ابراهيــم المغاربه
قاسم محمد علي السناسلة
احمد صالح محمد هــديب

فاطمه عبد الكريم عوض ابو الحاج
داود عز الدين ادعيس المناصرة
خولة عبدالله محمد الخــطيب
فلاح صالح يونس الــريان

" إنّا لله وإنّا إليه راجعــون "


 




 

 


 

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