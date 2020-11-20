وفيات الجمعة 20/11/2020

جميلة محمود اسماعيل ابو فـــروه



أحمد خالد احمد رمضان الشرع



ابراهيم عبدالكريم محسن النعيمات



صليبا شبلــي الخوري

عبد السلام دياب المحــتسب



سمير عبدالله العرابي

ثائر عيسى سامي الســمردلي

عبدالهادي يونس أبو طــربوش

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فؤاد عبدالفتاح الالفي

يوسف سليمان عبــدالقادر القضاه

ابراهيم صالح مسلم النواجي

سالم علي ابراهيــم المغاربه

قاسم محمد علي السناسلة

احمد صالح محمد هــديب



فاطمه عبد الكريم عوض ابو الحاج

داود عز الدين ادعيس المناصرة

خولة عبدالله محمد الخــطيب

فلاح صالح يونس الــريان



" إنّا لله وإنّا إليه راجعــون "



