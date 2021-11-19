وفيات الجمعة 2021-11-19

خديجة زهدي اخوزهية
تغريد سميح يوسف
عبدالكريم محمود نوفل
اسماعيل جلال المملوك
جمال يونس عودة
عزام مصطفى عموري
محمود حسن الصيفي
محمد تيسير الرشق
جمال صالح الحسني
محمود سعيد المجدوبة
أديبة عبدالله القندح (زوجة المرحوم جورج هلال جبارة)
ضياء موسى اندراوس (زوجة اعقيل سليم موسى البواب)
وصفية عبدالحفيظ العمري
رويدة حامد الوزني
أمينة الشيخ المومني
وليد محمد داوود
يونس سبتي جادالله
غانم زهدي مهيار
عواد محمد العدوان
حمده عواد المشاقبة
محمود حامد الفلاح
موسى ابراهيم الزبن
فيصل عيسى بنات
محمد احمد عقل
عبدالله جبرين مفرح
نايل احمد الزيود
إنا لله وإنا إليه راجعون