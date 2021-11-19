الجمعة 19-11-2021
الوكيل الاخباري

إدارة الأزمات تحذر من الحالة الجوية في المملكة

وزير المالية: هدف الحكومة خلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي

ما هي الوجبة المفضلة للملك الحسين؟

الأوبئة: زيادة إصابات طلبة المدارس هو انعكاس لما يحدث في المجتمع

تحذير أمني للمواطنين لعدم استقرار الحالة الجوية

35 ألفا و233 إصابة كورونا نشطة في المملكة

وفيات الجمعة 2021-11-19

اتفاقية لتفريخ وتربية الأسماك باستخدام مياه البحر

الفائزون بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا - اسماء

الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15

الجمعة، 19-11-2021 10:05 ص

وفيات الجمعة 2021-11-19

وفيات ٢


خديجة زهدي اخوزهية


تغريد سميح يوسف


عبدالكريم محمود نوفل


 اسماعيل جلال المملوك

اضافة اعلان


 جمال يونس عودة


 عزام مصطفى عموري


 محمود حسن الصيفي


 محمد تيسير الرشق


 جمال صالح الحسني


 محمود سعيد المجدوبة

 

 أديبة عبدالله القندح (زوجة المرحوم جورج هلال جبارة)


 ضياء موسى اندراوس (زوجة اعقيل سليم موسى البواب)


 وصفية عبدالحفيظ العمري


رويدة حامد الوزني


أمينة الشيخ المومني


وليد محمد داوود


يونس سبتي جادالله


غانم زهدي مهيار


عواد محمد العدوان


حمده عواد المشاقبة


محمود حامد الفلاح


موسى ابراهيم الزبن


فيصل عيسى بنات


محمد احمد عقل


عبدالله جبرين مفرح


نايل احمد الزيود


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الخميس 18-11-2021

WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الأربعاء 17-11-2021

WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الثلاثاء 16-11-2021

WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الإثنين 15-11-2021

WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الأحد 14-11-2021

WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات السبت 13-11-2021

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الخميس 18-11-2021

WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.30.07 AM

وفيات الثلاثاء 2-11-2021