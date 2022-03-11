وفيات الجمعة 2022-03-11

هيام احمد مهيار
إلياس شحادة تادرس
رايا دخل الله الزي
تيسير علي ابو حلاو
سعد علي سلامة المريشد المناصير
عيسى جمال رجب السباتين
أحمد حسن سمور
منية منير العمد
ابراهيم عبدالقادر ابو طه
ايمن احمد النجداوي
وليد ياسر مريش
صبحية علي حمدان
عدنان عبدالله جرادات
عيسى وراد البطاط
اسماء محمد فهد منصور
بركة ابراهيم ابو العينين
عمر طاهر الفاعوري
فؤاد محمد الزيتاوي
عبدالله عبدالرحمن الرفاعي
نورس داود الحسامي
ابراهيم محمود البرقاوي
وصفية احمد التهتموني
فلحا عبدالله النعيمي
عيشة صالح الصمادي
فاطمة صالح الزعاترة
حبيب يعقوب النونو
سامي ميخائيل ظواهرة الهلسة
نصرة محمد ملحيس
فضية احمد الزعبي
علي موسى ابو نصار
علي عوده العدوان
ناجي مصطفى المشرقي
سلامة طلاق الجبور سليمان خليل الفناطسة
يوسف سليمان بني هذيل
سمير خليل البيومي
بديعة صليبا سليمان غاوي / زوجة المرحوم شكري سليمان ابوغزالة
عمر سعيد عبدالله سلامة
إنا لله وإنا إليه راجعون