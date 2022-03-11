الجمعة 11-03-2022
الوكيل الاخباري

وصول الطائرة الثالثة إلى بولندا لإجلاء أردنيين

وفاة ستيني بحريق في العقبة

التنمية تعمم بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

قطر: إلغاء التباعد في المساجد اعتبارا من الغد

والدة نقيب الصحفيين راكان السعايدة في ذمة الله

القبض على شخص قتل شقيقته خنقا إثر خلافات بينهما

الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية على السعودية

وزارة الأشغال: 36 بلاغا يتعلق بالحالة الجوية لغاية الآن

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

الجمعة، 11-03-2022 09:33 ص

وفيات الجمعة 2022-03-11

وفيات ٢


 هيام احمد مهيار


 إلياس شحادة تادرس


 رايا دخل الله الزي

  تيسير علي ابو حلاو

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سعد علي سلامة المريشد المناصير


 عيسى جمال رجب السباتين


 أحمد حسن سمور


  منية منير العمد


 ابراهيم عبدالقادر ابو طه


 ايمن احمد النجداوي


 وليد ياسر مريش
 صبحية علي حمدان


 عدنان عبدالله جرادات
عيسى وراد البطاط


اسماء محمد فهد منصور
 بركة ابراهيم ابو العينين


 عمر طاهر الفاعوري
 فؤاد محمد الزيتاوي


 عبدالله عبدالرحمن الرفاعي
 نورس داود الحسامي


ابراهيم محمود البرقاوي
وصفية احمد التهتموني


 فلحا عبدالله النعيمي
 عيشة صالح الصمادي


 فاطمة صالح الزعاترة
 حبيب يعقوب النونو


 سامي ميخائيل ظواهرة الهلسة
 نصرة محمد ملحيس


 فضية احمد الزعبي
علي موسى ابو نصار


 علي عوده العدوان
ناجي مصطفى المشرقي


 سلامة طلاق الجبور سليمان خليل الفناطسة
 يوسف سليمان بني هذيل


 سمير خليل البيومي
 بديعة صليبا سليمان غاوي /  زوجة المرحوم شكري سليمان ابوغزالة


 عمر سعيد عبدالله سلامة

 

إنا لله وإنا إليه راجعون



 




 

 


 

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