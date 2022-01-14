الجمعة 14-01-2022
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بلدية إربد تنشر أرقام غرف الطوارئ أثناء المنخفض الجوي

الجمعة، 14-01-2022 09:43 ص

وفيات الجمعة 2022-1-14

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 أديب رجب شحالاخوه

عبدالجابر جبر الكسواني

صفية مغامس السعافين

ريال عاطي ابوالعز

مهدي نظمي زيد الكيلاني

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محمود مفلح الغانم

 محمد مرزوق الخوالدة

كريم زياد المفلح الفاعوري

بخيتة سلمان الهدبان

فاطمة عمر ابو عناب

ابراهيم احمد يعقوب

عبدالنعيم محمد فريحات

خلدون عمر دحدح

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 مريم يوسف سعادة

 محمود ياسين المبيضين

 امجد صبحي ابو شهاب

جمال عيد الشرايدة

 موسى محمد العانود

 معاذ برجس الفاعوري

 اسدغيك همبار نظريان

موسى محمد الشناق

سهيل موسى عازر

 

 نضال فوزي بشارات

عيد سلامة الهباهبة

صبحي عبد الرسول السويطي

سهى شوكت سابا يني


باسمه سالم الربضي

جوزفين اسعد خياط


توفيق محمد مصلح

سهام غضيان العرموطي

 

إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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