وفيات الجمعة 21-10-2022

الوكيل الإخباري
- انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة الموافق 21-10-2022:اضافة اعلان
نوزت علي حسن أبو العصام
فهدة خلف عيسى الحدادين
سلامة الصادق العقاربة
كوثر وصفي حماد الدعامسة الديراباني
نداء حمدالله شبيطة
محمد سليمان مرابط
عبدالقادر بخيت الهروط
أحمد عبدالله الكيلاني
فخري محمود محمد الصيصان
صلاح طه أبو لبن
فاروق عبدالرحمن سليمان القاق
عمر أحمد الصالح الزعبي
جمال فايز مسعود
خولة محمد اسماعيل محمود صالح
هشام قاسم محمد النسور
فضية علي محمد الطيب
امتثال أمين سحويل
وفاء محمد عايش العثامنة
عبدالمعطي خميس جبر
أحمد طلعت مطيع قاسم أبو عوض
إنا لله وإنا إليه راجعون