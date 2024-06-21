وفيات الجمعة 21/ 6/ 2024

عمار محمد إبراهيم الحنيطي
عفاف مصطفى الشوا
شبلي يوسف خليل ساحوري
حمزة حيدر عبدالقادر الشرماناضافة اعلان
فاطمة محمود عبدالله صبري
خوله سليمان علي طرخان
غسان حسين أيوب
عدنان عريج عايد ابوريشه
نعمة حمودة عبدربه العرايشي
سعود عبدالحافظ الفراج
مها محمد هاني أبو طوق
وليد علي أحمد الحاج
انصاف علي الحلاج
على ابراهيم الساريسي
ميسون علي محارب
جمال عبد العزيز الطنطاوي
خديجه عبد الرحمن الحوامده
احمد زهدي جميل الجمل
سلمى (عبير) ابراهيم سليم سميرات
حليمه محمد علي ابو جمعه المصري
رسمية أحمد الحاج علي أبو رمان
محمد سعيد سلمان عشيش
نشأت أيوب يوسف المدانات
انا لله و انا اليه راجعون