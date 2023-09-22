وفيات الجمعة 22/ 9/ 2023

خليل عبدالفتاح رشيد عرار
فالح عثمان صالح عثمان
بسام بهجت الصليبي الفاعوري
عزيزة موسى ثلجي
عبدالله محمد النهار الخصاونة
علي عبد الحافظ أسعد المحسيري
محمود احمد الشيخ حسن
صبحه الجميلات
عبدالله احمد كامل كساب
سلمى ذيب كريشان
رامي يوسف الخليل
عزات مصطفى عوض
بشير حسن سليمان القيسي
ابتسام خليل الخرنوبي
انور سعد الدين الكرزون
عطا محمد نمر الشلالفة
ميادة خالد مراد
محمود خليل حمدان العدرة
وائل آشتي خنفر
علاءالدين مصطفى سعيفان
سليمان أحمد خميس الزبيدي
عبدالله جدوع العودات
موسى حسين احمد ابو زينه
محمد سليمان حسن دعار
جفالة سليمان ابو هويدي
انا لله وانا اليه راجعون