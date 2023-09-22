الجمعة 22-09-2023
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الجمعة، 22-09-2023 09:09 ص

وفيات الجمعة 22/ 9/ 2023

انا لله


خليل عبدالفتاح رشيد عرار 
 فالح عثمان صالح عثمان 


 بسام بهجت الصليبي الفاعوري 
 عزيزة موسى ثلجي 
 عبدالله محمد النهار الخصاونة 

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 علي عبد الحافظ أسعد المحسيري 
 محمود احمد الشيخ حسن 
 صبحه الجميلات 
 عبدالله احمد كامل كساب 


 سلمى ذيب كريشان 
 رامي يوسف الخليل 
 عزات مصطفى عوض 


 بشير حسن سليمان القيسي 
 ابتسام خليل الخرنوبي 
 انور سعد الدين الكرزون 


 عطا محمد نمر الشلالفة 
 ميادة خالد مراد 
 محمود خليل حمدان العدرة 


وائل آشتي خنفر
 علاءالدين مصطفى سعيفان 
 سليمان أحمد خميس الزبيدي 


 عبدالله جدوع العودات 
 موسى حسين احمد ابو زينه 
 محمد سليمان حسن دعار 
جفالة سليمان ابو هويدي


انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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