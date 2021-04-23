الجمعة 23-04-2021
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الأردن يدين استفزازات الاحتلال في القدس

وزير الصحة : نأمل تطعيم نحو 6 ملايين شخص حتى نهاية العام

بعد اعتداءات عنيفة نفذها الاحتلال .. (60) ألف مصل بالأقصى

وفيات الجمعة 23/4/2021

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:31

واشنطن: العراق يريد بقاءنا ولن نخفض عدد القوات

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

الصحة : 646 ألفاً و700 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الخميس إلى 992

تونس: وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف

الجمعة، 23-04-2021 01:59 م

وفيات الجمعة 23/4/2021

وفيات


عمر محمد رجب ابزاخ

جميل اكثم سليمان الشوارب

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احمد محمد ابراهيم شاهين


محمـــد امين عــواد الشطناوي

وديعة نعمة جبرائيل عــويس

عائشة فلاح مطلق البطاينة

محمد داود البركات الشوبكي

 

ديانا يوسف اصيلــي


محمد توفيق ربابــعة

خالد محمود عويدات

مخلوف سليمان سالم النبالي

خالد محمـــود ابداح الوريكات

فراس سمير السقا

قاسم مصطفى بني هاني

نوال جميل احمد ابو يابس

ميسون قاسم محمد البشابشة

علــي عبدالله محمد الذبيان

 

عليا هزاع عليمات

 

مصطفى محمد الراشـــد الحويان

انور حسين ابو حمامة الشويات

جمــال غالب فالـــح الخطيب

أحــمد ساري جميــل الصمادي

 

منى تــركي فالح العزام

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "


 




 

 


 

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