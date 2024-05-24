وفيات الجمعة 24/ 5/ 2024

هيجر محمود صالح المشايخ
محمود يونس محمد القواسمي
عصام حسين المصري
احمد بدوي احمد الميخي
فاطمه خليل حسن ابو ناموساضافة اعلان
جود علي عبدالله البخيت المعادات
واصل عبد الوالي سالم الجنيدي
علي حسن الحمادين
فريد يعقوب شحادة موسى
بديعة عبدالعزيز عبدالرحيم غانم
محمود سمارة محمود سمارة
هيام علي صالح التميمي
محمد افنيسان متروك العبدالله الخرشان
سعدي عبد الجليل جبرين
مشهور محمد فارس ناصرالدين
عبدالكريم ذياب الفايز
فيصل سرحان مفلح الشرفات
نعمت محمد حسن البلبيسي
سعيد غازي حسن شكري
فايز عبدالله المومني
زينب عبد المنعم المصري
نزار محمد توفيق شديد
محمود ضيف الله سند يوسف العبداللات
حفيظه رشيد احمد ريان
أحمد حسن القضاة
انا لله و انا اليه راجعون