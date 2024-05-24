الجمعة 24-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الكشف عن النتائج الأولية للجنة التحقيق في حادثة الرئيس الايراني

جيش الاحتلال يعلن انتشال جثث 3 أسرى بغزة

جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة

نتنياهو يكذّب جيشه والاستخبارات كشفت تحذيره من "هجوم كبير"

بمشاركة الصفدي .. لجنة وزارية عربية إسلامية تلتقي الرئيس الفرنسي اليوم

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الأمم المتحدة: كميات الوقود في غزة غير كافية

الكشف عن الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة

وفيات الجمعة 24/ 5/ 2024

10 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة ودير البلح

الجمعة، 24-05-2024 09:12 ص

وفيات الجمعة 24/ 5/ 2024

انا لله


هيجر محمود صالح المشايخ
محمود يونس محمد القواسمي
عصام حسين المصري
احمد بدوي احمد الميخي
فاطمه خليل حسن ابو ناموساضافة اعلان

جود علي عبدالله البخيت المعادات


واصل عبد الوالي سالم الجنيدي
علي حسن الحمادين
فريد يعقوب شحادة موسى
بديعة عبدالعزيز عبدالرحيم غانم
محمود سمارة محمود سمارة
هيام علي صالح التميمي

محمد افنيسان متروك العبدالله الخرشان
سعدي عبد الجليل جبرين
مشهور محمد فارس ناصرالدين
عبدالكريم ذياب الفايز
فيصل سرحان مفلح الشرفات
نعمت محمد حسن البلبيسي
سعيد غازي حسن شكري

فايز عبدالله المومني
زينب عبد المنعم المصري
نزار محمد توفيق شديد
محمود ضيف الله سند يوسف العبداللات
حفيظه رشيد احمد ريان
أحمد حسن القضاة


انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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