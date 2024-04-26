الجمعة 26-04-2024
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وفيات الجمعة 26/ 4/ 2024

الجمعة، 26-04-2024 09:18 ص

وفيات الجمعة 26/ 4/ 2024

انا لله


نهيدة مرتضى سعيد يعيش 
 عبدالكريم حسين رزق سالم 
 نجمة أحمد رشيد الغزاوي اضافة اعلان

 فتحي علي عيسى سليمان البدو 
 خالد طه القديسات السواعير العجارمة 

 امينة حسين محمد عديلة 
 رسمية إبراهيم رحال 
 فايز عطا خليل عريقات
 عبدالله عبدالقادر عواد ابوالربع 
 حنا جادالله الياس قنقر
 وجيه جميل محمود البصبوص

 عماد حسن نصار 
 يوسف محمد سليم عوده 
 سعديه عبدالرحمن راغب الشوابكه

 محمد شكري سرور 
 نايف محمد رمضان الأحرب 
 جمال عبداللطيف السرابي 
 محمد عبدالغني زيد النبالي 

 هالة سلمان فارس النابلسي 
 غازي عوده حوشان الرواشده 
 ميسر ابراهيم العوامرة
لينا مرقص حنا السرياني ( أسمري )


انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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