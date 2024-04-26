وفيات الجمعة 26/ 4/ 2024

نهيدة مرتضى سعيد يعيش
عبدالكريم حسين رزق سالم
نجمة أحمد رشيد الغزاوي اضافة اعلان
فتحي علي عيسى سليمان البدو
خالد طه القديسات السواعير العجارمة
امينة حسين محمد عديلة
رسمية إبراهيم رحال
فايز عطا خليل عريقات
عبدالله عبدالقادر عواد ابوالربع
حنا جادالله الياس قنقر
وجيه جميل محمود البصبوص
عماد حسن نصار
يوسف محمد سليم عوده
سعديه عبدالرحمن راغب الشوابكه
محمد شكري سرور
نايف محمد رمضان الأحرب
جمال عبداللطيف السرابي
محمد عبدالغني زيد النبالي
هالة سلمان فارس النابلسي
غازي عوده حوشان الرواشده
ميسر ابراهيم العوامرة
لينا مرقص حنا السرياني ( أسمري )
انا لله و انا اليه راجعون