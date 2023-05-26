وفيات الجمعة 26-5-2023

محمد نذير اديب راضي
هشام ثابت صالح القاضي
بديعة قمبولات قرشاي
عدي احمد مكازي القناوي الدعجة
عبدالله احمد محمود العلاوي العبادي
زهر احمد مُرَّار
فايز سلام ابراهيم حمام
عبد المنعم كمال استيتيه
عيد محمد العجرمي
هيا صافي حمد ابو صافي
سوزان موسى عطاالله حداد
شافي عبدالقادر فارس القيسي
عصام محمود ابو هنطش
سعيد جميل عبدالحليم عطير
أديبة رمضان محمود نوفل
غدير محمود بني عواد
موسى عبدالحميد صوان
بسام حمود النوايسة
حمد مغامس الفراهيد
كوثر محمد الحاج فتحي
شروق فؤاد شحادة
شكري عبدالله حسن وشاح
سندا حمد الربيحات
جاسر فهمي مطر
إنا لله وإنا إليه راجعون