الجمعة 26-05-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 26-05-2023 02:10 م

وفيات الجمعة 26-5-2023

انا لله


محمد نذير اديب راضي
هشام ثابت صالح القاضي


بديعة قمبولات قرشاي
عدي احمد مكازي القناوي الدعجة

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عبدالله احمد محمود العلاوي العبادي
زهر احمد مُرَّار


فايز سلام ابراهيم حمام
عبد المنعم كمال استيتيه


عيد محمد العجرمي
هيا صافي حمد ابو صافي


سوزان موسى عطاالله حداد
شافي عبدالقادر فارس القيسي


عصام محمود ابو هنطش
سعيد جميل عبدالحليم عطير


أديبة رمضان محمود نوفل
غدير محمود بني عواد


موسى عبدالحميد صوان
بسام حمود النوايسة


حمد مغامس الفراهيد
كوثر محمد الحاج فتحي


شروق فؤاد شحادة
شكري عبدالله حسن وشاح


سندا حمد الربيحات
جاسر فهمي مطر


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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