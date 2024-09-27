وفيات الجمعة 27-9-2024

سالم عبد الكريم عوده أبو حسان
حسن ياسين الخطيب الكسواني
هيام عبدالكريم الصراوي
ابراهيم عثمان الزيدات
محمد خليل محمد عبدالله الوحش
يوسف فارس عبدالله سلامة
إسماعيل محمد موسى النعيمي
محمد مفلح العنزي
نور مرجي الذيابات
عاطف أحمد علي الدرابسة
عدنان محمد العبد الجودة
أيمن يوسف غانم
توفيق حسين عبدالقادر القطيشات
أحمد مصطفى عثمان المحارمة
سميحة صالح دحبور
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