وفيات الجمعة 28 / 7 / 2023

رياض صلاح توفيق السرايجي
محمود رجا سعادة
خالد خليل عادي
عبدالرحيم محمود الكفاوين
فضل عبد صالح مطرية
ذياب سليم النخاطين
منير مصطفى الشنواني
مي هاشم صالح مسمار
سعاد سالم جريس نجمة
أسامه عمران احمد طه
سميره حسن عبد الرحيم صقر
ايمان محمد عبد الرحمن الظاهر
مها جورج داود ابو جضم
عبدالعزيز محمد اللبدي
ماجدة بخيت البريقي
كاميليا كمال صالح الناصر
مجد محمد فايق الطوباسي
منير محمد عليان العطيات
باسل محمد عبد الجبار عليان
يوسف رشدي يوسف الخطيب الكسواني
مرام خليل مصطفى ارشيدات
فيصل عبدالمنعم العزة
انا لله و انا اليه راجعون