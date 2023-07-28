الجمعة 28-07-2023
الوكيل الاخباري

استطلاع : 58% من الإسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية

45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

%23.4 نمو صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي خلال 5 أشهر من العام الحالي

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة والأقصى

الاحتلال يقتحم مدرسة بلدة بيتا ويحطم محتوياتها ويستولي على كاميراتها

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

الأمن: وفاة و4 إصابات بحادث سير مروع صباح اليوم

غوتيريش يحذر: "عصر الغليان العالمي" بدأ في الأرض

وفاة شاب وطفل غرقا في بحر رفح

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

الجمعة، 28-07-2023 09:12 ص

وفيات الجمعة 28 / 7 / 2023

انا لله


رياض صلاح توفيق السرايجي
محمود رجا سعادة
خالد خليل عادي


عبدالرحيم محمود الكفاوين
فضل عبد صالح مطرية
ذياب سليم النخاطين

اضافة اعلان


منير مصطفى الشنواني
مي هاشم صالح مسمار
سعاد سالم جريس نجمة


أسامه عمران احمد طه
سميره حسن عبد الرحيم صقر
ايمان محمد عبد الرحمن الظاهر


مها جورج داود ابو جضم
عبدالعزيز محمد اللبدي
ماجدة بخيت البريقي
كاميليا كمال صالح الناصر


مجد محمد فايق الطوباسي
منير محمد عليان العطيات
باسل محمد عبد الجبار عليان


يوسف رشدي يوسف الخطيب الكسواني
 مرام خليل مصطفى ارشيدات 
 فيصل عبدالمنعم العزة 

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 27-7-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 26-7-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 25-7-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الإثنين 24-7-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الأحد 23-7-2023

انا لله

وفيات السبت 22-7-2023