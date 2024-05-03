الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

الاحتلال يشن غارات على مخيم البريج

الأمم المتحدة: نحتاج 18 مليار دولار لإعادة بناء مستشفى الشفاء

الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيا فلسطينيا

بريطانيا: فوز حزب العمال المعارض في انتخابات برلمانية فرعية بدائرة بلاكبول الجنوبية

وفاة الداعية الإسلامي السوري عصام العطار

فرص استثمارية في جامعة اليرموك - تفاصيل

البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر

102 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي واليورو يرتفع والدولار يتراجع

الجمعة، 03-05-2024 10:21 ص

وفيات الجمعة 3- 5 - 2024

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مكرم عزت حسن قندور

جوني ابراهيم عيسى الرنتيسي

اسامة خالد مصطفى حجازي

سعيد محمد امين الصاحباضافة اعلان


ابراهيم فريح عبيدالله حداد

زهير محمد جبريل سدر

وجيهة محمد جبر الزعيمي

عرندس حسين عبدالله حمو

شمعة حسين رشيد أبو حليمة

احمد مهند جاسر القطيشات

صباح عبدالكريم مصطفى أيوب

صقر أحمد علي العوامله

محمد شحدة أبو جاموس

فاطمة محمود السواعدة

امل محمد احمد موسى

عبدالكريم كامل النمر المهيرات

امين حسن ابوحجر

سمر علي وهدان

عبدالوهاب فتحي يونس حوسه

أيمن عدنان الفراحنة

خديجة مصطفى عوض عبابنة

سهيل رشيد غرايبة

اسماعيل عبدالفتاح عبده

نجاح سليمان ابوذوابه

مريم أنيس الحنطي

نوال حسن طلاق النجداوي

تيسير عبدالكريم مصلح قطيشات

رشدي عبدالرحمن خليل الخطيب

 




 

 


 

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