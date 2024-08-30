 
الجمعة 2024-08-30 10:24 ص
 

 

وفيات الجمعة 30-8-2024

البقاء لله
البقاء لله
الجمعة، 30-08-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 2024/8/30:

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رسمية محمد إبراهيم الذيبة
جميل محمد احمد جبر
علي احمد حسن قايت
الياس زواد عيسى حتر
شمعة سلامة سليم أبو عمرة
إسماعيل إبراهيم حيمور
فكتوريا سليم موسى سوداح
منى محمد القاسم العلقان العواملة
هند حسن مقدادي
يوسف ذيب أبو هنية
محمد توفيق سبارجة النعيمات
زهية خليل الصبيحي
أميرة فريد علي النابلسي

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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