وفيات الجمعة 30-8-2024

جميل محمد احمد جبر
علي احمد حسن قايت
الياس زواد عيسى حتر
شمعة سلامة سليم أبو عمرة
إسماعيل إبراهيم حيمور
فكتوريا سليم موسى سوداح
منى محمد القاسم العلقان العواملة
هند حسن مقدادي
يوسف ذيب أبو هنية
محمد توفيق سبارجة النعيمات
زهية خليل الصبيحي
أميرة فريد علي النابلسي
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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