وفيات الجمعة 4/ 12/ 2020

الوكيل الإخباري-
عوني حسين محمد مسمار
عبدالكريم سليمان المعايطه
محمود محمد طه زريقات
عبدالرزاق محمد الرقاد
إيمان موسى أحمد الزعبي
يوسف اسماعيل محمد العبسي
توفيق صالح عبدالله مقدادي
عبدالقادر عيسى اللطايفه
حامد ضيف الله العواد المساعفة
عبدالكريم محمد إسماعيل المصري
مراد سالم ابوالسمن الحياصات
رفقي عيسى سالم الهلسه
عبدالله ابراهيم محمد القضاه
حلمي محمد أحمد الزيتاوي
فتحيه عبدالقادر ذيابات
محمد هلال عمر الدويري
عبدالكريم ارشيد العكاليك الحراحشه
محمد علي الدقناس عنيزات
محمود قاسم شحرور
" إنا لله وإنا إليه راجعون"