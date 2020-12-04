الجمعة 04-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تبشّر الأردنيين بإجراءات للتخفيف عنهم

الأردن يدعو توزيع لقاح كورونا بعدالة

وفيات الجمعة 4/ 12/ 2020

مطالب بفتح القطاعات المغلقة

وصول عينات من لقاح سبوتنيك V إلى أوزبكستان

الملك يتفقد طاقم دورية على طريق البحر الميّت - فيديو

إصابة النجم المصري سمير غانم بكورونا

موعد صرف مستحقات المستفيدين من برنامج تكافل 3

الكشف عن موعد وصول لقاح كورونا للأردن

تعميم هام صادر عن وزارة الصحة

الجمعة، 04-12-2020 01:54 م

وفيات الجمعة 4/ 12/ 2020

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الوكيل الإخباري- 

 

عوني حسين محمد مسمار

عبدالكريم سليمان المعايطه

محمود محمد طه زريقات

عبدالرزاق محمد الرقاد

إيمان موسى أحمد الزعبي

يوسف اسماعيل محمد العبسي

توفيق صالح عبدالله مقدادي

عبدالقادر عيسى اللطايفه

حامد ضيف الله العواد المساعفة

عبدالكريم محمد إسماعيل المصري

مراد سالم ابوالسمن الحياصات

رفقي عيسى سالم الهلسه

عبدالله ابراهيم محمد القضاه

حلمي محمد أحمد الزيتاوي

فتحيه عبدالقادر ذيابات

محمد هلال عمر الدويري

عبدالكريم ارشيد العكاليك الحراحشه

محمد علي الدقناس عنيزات

محمود قاسم شحرور

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" إنا لله وإنا إليه راجعون"


 




 

 


 

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