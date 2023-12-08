الجمعة 08-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأردن على موعد مع الثلوج منتصف الشهر الحالي

صحة غزة: 388 جريحا فقط خرجوا عبر معبر رفح من أصل 46 ألفا

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صحة غزة: 388 جريحا فقط خرجوا عبر معبر رفح من أصل 46 ألفا

الجمعة، 08-12-2023 08:05 ص

وفيات الجمعة 8/ 12/ 2023

انا لله


ريما وديع يوسف البقلي
حاجة توفيق جابر
ريمون جميل عيسى الصوالحة


فخري شعبان محمد دعسان
هشام شحادة حبي
محمد شهير احمد بدران
خريستو سابا عطالله زيدان

اضافة اعلان


احمد راشد محمد العباهرة
جملة علي موسى عطية العليان
عمر عبدالرحيم سليمان الحـياري


زهير سري درويش البسطامي
نوال احمد محمد السعايدة
عنود علي مطلب الشرعة
ثريا علي أحمد الجبور


حنين أنور الحسنات
علي فايز عبدالرحيم الفاعوري
حسين محمد مراد


ماجد محمد اسماعيل الكسواني
فضيه جابر خلف الخلايلة
بهجت عبدالقادر عبدالجابر القصراوي


محمد صبحي خنيفس الدويكات
محمود أحمد الهقش
خضر حسين السعافين
انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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