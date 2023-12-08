وفيات الجمعة 8/ 12/ 2023

ريما وديع يوسف البقلي
حاجة توفيق جابر
ريمون جميل عيسى الصوالحة
فخري شعبان محمد دعسان
هشام شحادة حبي
محمد شهير احمد بدران
خريستو سابا عطالله زيدان
احمد راشد محمد العباهرة
جملة علي موسى عطية العليان
عمر عبدالرحيم سليمان الحـياري
زهير سري درويش البسطامي
نوال احمد محمد السعايدة
عنود علي مطلب الشرعة
ثريا علي أحمد الجبور
حنين أنور الحسنات
علي فايز عبدالرحيم الفاعوري
حسين محمد مراد
ماجد محمد اسماعيل الكسواني
فضيه جابر خلف الخلايلة
بهجت عبدالقادر عبدالجابر القصراوي
محمد صبحي خنيفس الدويكات
محمود أحمد الهقش
خضر حسين السعافين
انا لله وانا اليه راجعون