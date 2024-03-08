وفيات الجمعة 8/ 3/ 2024

احمد علي عرندس
سند فيصل عبدالله النعيمات
نجاح أحمد العقاد
أمجد محمد مروان عبدالحكيم السلايمة
احمد عبدالله القطني الشيوخي
وهيبه شاكر الغزاوي
محمد مصطفى الحاوي
أميرة عمر أحمد عرعراوي
فاطمه ربيع المغاربه
رياض رمضان رياض ابو رمضان
هند احمد الفرج الدباس
باسل احمد عبيدالله الدباس
شما اسماعيل هنداوي
فضة يونس العواودة
خالد احمد السكجي
علي عضوب طراد الزبن
علي عليان عميرة
ظريفة محمد عبداللطيف خلف
احمد عواد خليل ابو زيد
مسعود أحمد مسعود زعرور
محمد احمد ابو خضير
شحدة عبدالله مسلم
يونس عارف عثمان بلنغابس
عاطف رافع عيد النمري
شوفه محمد العقرباوي
سهام موسى يوسف البطش
انا لله وانا اليه راجعون