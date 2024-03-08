الجمعة 08-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 08-03-2024 09:14 ص

وفيات الجمعة 8/ 3/ 2024

انا لله


احمد علي عرندس
سند فيصل عبدالله النعيمات
نجاح أحمد العقاد


أمجد محمد مروان عبدالحكيم السلايمة
احمد عبدالله القطني الشيوخي
وهيبه شاكر الغزاوي
محمد مصطفى الحاوي

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أميرة عمر أحمد عرعراوي
فاطمه ربيع المغاربه
رياض رمضان رياض ابو رمضان
هند احمد الفرج الدباس


باسل احمد عبيدالله الدباس
شما اسماعيل هنداوي
فضة يونس العواودة
خالد احمد السكجي
علي عضوب طراد الزبن


علي عليان عميرة
ظريفة محمد عبداللطيف خلف
احمد عواد خليل ابو زيد
مسعود أحمد مسعود زعرور
محمد احمد ابو خضير


شحدة عبدالله مسلم
يونس عارف عثمان بلنغابس
عاطف رافع عيد النمري
شوفه محمد العقرباوي


سهام موسى يوسف البطش
انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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