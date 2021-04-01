الخميس 01-04-2021
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ولي العهد يهدي الأطفال الأيتام خدمات عيادة أسنان - صور

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

مكافحة الأوبئة : سلالات كورونا تلعب دورا بانتشار الفيروس

عودة العمل بآلية النقل المتبادل للشحن بين الأردن والعراق

منع التدخين داخل مؤسسة الغذاء والدواء

مصدر حكومي يرجح العدول عن الإجراءات التقييدية خلال شهرين

المفرق: 13663 تلقوا لقاح كورونا

الغذاء والدواء : لقاح أسترازينيكا آمن

قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

الخميس، 01-04-2021 10:35 ص

وفيات الخميس 1/4/2021

وفيات


محمد سويلم الحسن الزعبي

 

فهد حمد عرار الجـــازي

محمد عبدالله عواد ابو محارب الشديفات

احمد عبودي فالح الهباشين

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نـــورس ذياب نواف المجالي


كرمه سليمان خميس الفاعوري

بريهان قدري يوسف قورشة

محمد محمود أسعد الحجاوي

نتالين عواد غطاس النبر

احمد علي الجنادا الزيود

ناديا نعمان عيسى الحن

سالم نمر المجالي

فهد نوران الفريوان الجبـــور

 

ابراهيم صالح غنيم غنيمات


بشرى عاصم ناصر العجلوني

هاشم احمد ابوعزام الدباس

أليس يوسف إلياس صقر

فضيه عواد مقبل المشاقبـــة

فوزي حبيب عبدالله الأيوب

عبدالحميد محمد سليمان ابو رمان

آمنة محمد صالح الردايــــدة

محمد سليمان عبدالله الحنيطي

عيد احمد مسلم الجنادبة

فاتن حسين أحمد الصعيدي

محمد احمد عجاج عبيـــدات

عطا سليمان ابوحسين

نصري عبدالرحيم الشمايلـــة

تحفة محمد السعافيــن

زكريا هاشم المارديني

زيد طه عبدالفتاح الشمايلة

أمنه محمود عبدالله الخصاونة

مصلح محمد المهاوش الدعجة

سامي إبراهيم عبد عارف مبارك

نوال عويد عواد شاني

سعيد عبدالله الشعباني

صالح احمد عبدالله اعيــــده

رقية محمد ابوعيشة

محمد عبدالرحـمن يعقوب بريوش

 

دلال أحمـد الحمدان ابوخروب

صالح علي خليل الشمايلة

ثلجيه عبدالمجيد محمد بلوط

نايف عيسى قطيش المعايعة

عزالدين خميس الطريفي

عائشة محمد جابر الغرايبة

امنه محمد حسين غيث الكسواني

تركي خيرو الجلال البرمـــاوي

 

رأفت سليمان جرادات


كلتوم محمد الملكاوي

احسان صبري الحسون

 

مريم محمد ابراهيم مقـــدادي


حسني حسين فليفل

 

عبدالله محمد الغزو


وداد حسين خليل ابوعصبة

ادريس حسين البشتـــاوي

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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