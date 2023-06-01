الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يصل عمّان اليوم لحضور عقد قران الأمير الحسين ولي العهد

موسكو تكمل أعمال الترميم في المنازل التي أخليت بعد هجوم الطائرات المسيرة

الديوان الملكي ينشر فيديو مأدبة عشاء ولي العهد

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

دمشق تحصي عدد رعاياها العائدين من السودان

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف ولي العهد اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس

الخميس، 01-06-2023 06:34 ص

وفيات الخميس 1/6/2023

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الحاجة فوزية موسى الربايعة العجارمة
الحاجة نجلاء المناصير (أم عبد الإله العساف)
الحاج صالح الملكاوي والد الزميل محمد الملكاوي
الحاجة نوال الشافعي “أم خالد”
الحاجة نجلاء موسى المناصير
والدة نائب عام الجنايات عبد الاله العساف
القاضي يعزي بوفاة زياد البسطامي
زياد جمال البسطامي
تركية مفلح الحسين الرفاعي
عبدالمنعم احمد عرفات
عبدربه عبدالله المعايطة
محمود ابراهيم فرحان الحميدي
محمد محمود ابوعقل
تفاحة عبدالغني حسن عوض
عواد عكاش لبش
فريال عبدالله ابراهیم سلیمان
سعادة خلف الشوبكي
حاسي عبدالجليل المهيرات
سليمة صالح التوبة
ميسون غسان محمد العطاري
هاني بديع عفاره
ملفينا فيفيان حنا اسحق زبانه
لبيب طاهر رمزي القيسي
ليلي كامل ابوالروس
أنيسه محمود الشلبي
نعمة عبدالله ابوعواد
نجوى نبيل خميس علان

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إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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