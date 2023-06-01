وفيات الخميس 1/6/2023

الحاجة فوزية موسى الربايعة العجارمة
الحاجة نجلاء المناصير (أم عبد الإله العساف)
الحاج صالح الملكاوي والد الزميل محمد الملكاوي
الحاجة نوال الشافعي “أم خالد”
الحاجة نجلاء موسى المناصير
والدة نائب عام الجنايات عبد الاله العساف
القاضي يعزي بوفاة زياد البسطامي
زياد جمال البسطامي
تركية مفلح الحسين الرفاعي
عبدالمنعم احمد عرفات
عبدربه عبدالله المعايطة
محمود ابراهيم فرحان الحميدي
محمد محمود ابوعقل
تفاحة عبدالغني حسن عوض
عواد عكاش لبش
فريال عبدالله ابراهیم سلیمان
سعادة خلف الشوبكي
حاسي عبدالجليل المهيرات
سليمة صالح التوبة
ميسون غسان محمد العطاري
هاني بديع عفاره
ملفينا فيفيان حنا اسحق زبانه
لبيب طاهر رمزي القيسي
ليلي كامل ابوالروس
أنيسه محمود الشلبي
نعمة عبدالله ابوعواد
نجوى نبيل خميس علان
إنا لله وإنا إليه راجعون