وفيات الخميس 12/ 10/ 2023

وسيم ميخائيل جميل حنانيا
فريدة فوزي الكيالي
هيام (محمد عزمي) ابوساره غيث
محمد خليفة سعيد أبو خليفة
محمود عبدالله السيكاوي
عدنان عبد الفتاح سليم غباين
عيسى وهدان الصمادي
دعاء عرب فايز نصار
رسمية يوسف سليمان عميش
ادرينيه داوود اكجيان
رمضان كمال طاهر إسحاقات
سمير محمد سمور القرعان
ثروت صالح حسن المومني
ذياب محمد القطاعنة
يوسف احمد مسلم الكسابره الديراباني
احمد انيس ربايعه
سمية محمود إسماعيل
لطفية حسن عمر الجردلي
رانيا عطالله سالم الديراباني
خضره محمد عبد المولى الدرديسي
صليبا شكري صليبا مشحور
حياه عبد الغني الطباخي
يعقوب فريد سليم الحجازين
انا لله و انا اليه راجعون