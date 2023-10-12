الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

بدفعات كثيفة ومتتالية.. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال - فيديو

شاهد بالفيديو لحظة إطلاق القسام سراح امرأة إسرائيلية وطفليها

فتح معبر جسر الملك حسين للمغادرين إلى فلسطين غداً

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

غوتيريش يطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 1200

الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

وفيات الخميس 12/ 10/ 2023

كتائب القسام تقصف حيفا بصواريخ بعيدة المدى

عاجل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 1200

الخميس، 12-10-2023 06:03 ص

وفيات الخميس 12/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


وسيم ميخائيل جميل حنانيا
فريدة فوزي الكيالي
هيام (محمد عزمي) ابوساره غيث


محمد خليفة سعيد أبو خليفة
محمود عبدالله السيكاوي
عدنان عبد الفتاح سليم غباين

اضافة اعلان


عيسى وهدان الصمادي
دعاء عرب فايز نصار
رسمية يوسف سليمان عميش


ادرينيه داوود اكجيان
رمضان كمال طاهر إسحاقات
سمير محمد سمور القرعان


ثروت صالح حسن المومني
ذياب محمد القطاعنة
يوسف احمد مسلم الكسابره الديراباني
احمد انيس ربايعه
سمية محمود إسماعيل


لطفية حسن عمر الجردلي
رانيا عطالله سالم الديراباني
 خضره محمد عبد المولى الدرديسي


صليبا شكري صليبا مشحور
حياه عبد الغني الطباخي
يعقوب فريد سليم الحجازين


 انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الأربعاء 11/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 10/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 9/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الأحد 8/ 10/ 2023

انا لله

وفيات السبت 7/ 10/ 2023

820231891520284732515

وفيات الجمعة 6-10-2023

أخبار متعلقة
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 19/ 9/ 2023