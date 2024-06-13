وفيات الخميس 13 / 6 / 2024

تغريد خلف مفضي قاقيش
بطرس رينو نبيه رفول راحيل
محمود عقل ضيف الله
سعد جابر ابوالنجا
عطية احمد عطية العيسى
جميله عبدالرحمن مسلم ابو شعبان
إنتصار حمزة عباس
ياسين حسن احمد القرعان
اكرم محمود دراغمة
محمود أحمد فرج اليمانيّ
يحيى راتب القيسي
زياد محمد السفراني
جيدا هاني يوسف بلان
سعاد خليل الكخن
مأمون رحيب حسين البلعاوي
صلاح علي خليل السميرات
نهاد ابراهيم ابوعمشة
عبدالفتاح محمد الرفاعي
باسمه فايق عرابي
انور اسماعيل خليف القطيفان
عيدة هلال الصقور
رحاب عطالله جابريه
محمد حسن برهوم
نهى علي محمد ابوعرقوب
انا لله و انا اليه راجعون