الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انفصال قاطرة عن مقطورة على طريق اربد - عمان و 6 اصابات بحادث تصادم

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

ولي العهد السعودي يعتذر عن المشاركة في قمة السبع

مصرع أكثر من 80 شخصا بانقلاب قارب في نهر قرب كينشاسا

إغلاق مؤقت على الطريق الصحراوي بسبب حادث سير

5 جرحى في غارتين أمريكية بريطانية على مبنى الإذاعة بمحافظة ريما اليمنية

حماس توجه انتقادات حادة لبلينكن وتؤكد موقفها الإيجابي

تنويه من الامن العام بشأن ترخيص المركبات اليوم الخميس

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الزراعة - اسماء

الخميس، 13-06-2024 06:11 ص

وفيات الخميس 13 / 6 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


تغريد خلف مفضي قاقيش
بطرس رينو نبيه رفول راحيل
محمود عقل ضيف الله
سعد جابر ابوالنجا
عطية احمد عطية العيسى

جميله عبدالرحمن مسلم ابو شعبان
إنتصار حمزة عباس
ياسين حسن احمد القرعان
اكرم محمود دراغمة
محمود أحمد فرج اليمانيّ

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يحيى راتب القيسي
زياد محمد السفراني
جيدا هاني يوسف بلان
سعاد خليل الكخن
مأمون رحيب حسين البلعاوي

صلاح علي خليل السميرات
نهاد ابراهيم ابوعمشة
عبدالفتاح محمد الرفاعي
باسمه فايق عرابي 
انور اسماعيل خليف القطيفان
عيدة هلال الصقور 

 رحاب عطالله جابريه 
 محمد حسن برهوم 
 نهى علي محمد ابوعرقوب 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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